Устранили ошибки взрослых: в Оршанском районе школьники спасли от пожара деревню

Новости Беларуси. Спасли деревню от пожара. Героями нашего следующего сюжета стали ребята из деревни Клюковка Оршанского района. Дети не побоялись вступить в борьбу с пылающей травой, из-за которой едва не загорелись несколько домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Савочкин, учащийся 5 класса Высоковской средней школы:

Мы увидели, что идет очень большой дым. Решили проверить, что там такое. Ваня побежал через кладбище, а я поехал на велосипеде вот так вот.

Сережа Савочкин – шестой ребенок в семье и самый младший в компании. Именно он оставил тушить траву старших товарищей, и через две минуты уже бежал с подмогой: 6-классницей Ангелиной, мамой и соседкой.

Иван Дроздов, учащийся Высоковской средней школы:

Мы тушили рубероидом, отбивали тут все. Потом начали закидывать сюда песок.

Жанна Савочкина, житель деревни Клюковка:

Мой муж лесник, поэтому пожароопасный сезон лето, для них опасно,всегда объясняем, что песок лучше всего.

Песком, лопатами и водой. По самым скромным подсчетам, огонь, раздуваемый ветром, мог уничтожить несколько хозпостроек, два дома и отделение почты.

Анастасия Бут:

Поначалу сельчане даже думали, что костер разожгли сами дети. Однако ситуация была с точностью да наоборот.

Школьники устраняли ошибки взрослых. Сухую листву здесь оставили беспечные рабочие.

Оценку их поведению поставят пожарные. И вряд ли она будет удовлетворительной.