Устранили ошибки взрослых: в Оршанском районе школьники спасли от пожара деревню
Новости Беларуси. Спасли деревню от пожара. Героями нашего следующего сюжета стали ребята из деревни Клюковка Оршанского района.
Дети не побоялись вступить в борьбу с пылающей травой, из-за которой едва не загорелись несколько домов,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Савочкин, учащийся 5 класса Высоковской средней школы:
Мы увидели, что идет очень большой дым. Решили проверить, что там такое. Ваня побежал через кладбище, а я поехал на велосипеде вот так вот.
Сережа Савочкин – шестой ребенок в семье и самый младший в компании.
Именно он оставил тушить траву старших товарищей, и через две минуты уже бежал с подмогой:
6-классницей Ангелиной, мамой и соседкой.
Иван Дроздов, учащийся Высоковской средней школы:
Мы тушили рубероидом, отбивали тут все. Потом начали закидывать сюда песок.
Жанна Савочкина, житель деревни Клюковка:
Мой муж лесник, поэтому пожароопасный сезон лето, для них опасно,всегда объясняем, что песок лучше всего.
Песком, лопатами и водой. По самым скромным подсчетам, огонь, раздуваемый ветром,
мог уничтожить несколько хозпостроек, два дома и отделение почты.
Анастасия Бут:
Поначалу сельчане даже думали, что костер разожгли сами дети. Однако ситуация была с точностью да наоборот.
Школьники устраняли ошибки взрослых. Сухую листву здесь оставили беспечные рабочие.
Оценку их поведению поставят пожарные. И вряд ли она будет удовлетворительной.
А вот школьники накануне каникул на отлично сдали экзамен по технике безопасности.