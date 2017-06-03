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Устранили ошибки взрослых: в Оршанском районе школьники спасли от пожара деревню

03 июня 2017 16:36
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Новости Беларуси. Спасли деревню от пожара. Героями нашего следующего сюжета стали ребята из деревни Клюковка Оршанского района.

Дети не побоялись вступить в борьбу с пылающей травой, из-за которой едва не загорелись несколько домов,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устранили ошибки взрослых: в Оршанском районе школьники спасли от пожара деревню -1

Сергей Савочкин, учащийся 5 класса Высоковской средней школы:
Мы увидели, что идет очень большой дым. Решили проверить, что там такое. Ваня побежал через кладбище, а я поехал на велосипеде вот так вот.

Сережа Савочкин – шестой ребенок в семье и самый младший в компании.

Именно он оставил тушить траву старших товарищей, и через две минуты уже бежал с подмогой:

6-классницей Ангелиной, мамой и соседкой.

Устранили ошибки взрослых: в Оршанском районе школьники спасли от пожара деревню -4

Иван Дроздов, учащийся Высоковской средней школы:
Мы тушили рубероидом, отбивали тут все. Потом начали закидывать сюда песок.

Устранили ошибки взрослых: в Оршанском районе школьники спасли от пожара деревню -6

Жанна Савочкина, житель деревни Клюковка:
Мой муж лесник, поэтому пожароопасный сезон лето, для них опасно,всегда объясняем, что песок лучше всего.

Песком, лопатами и водой. По самым скромным подсчетам, огонь, раздуваемый ветром,

мог уничтожить несколько хозпостроек, два дома и отделение почты.

Устранили ошибки взрослых: в Оршанском районе школьники спасли от пожара деревню -9

Анастасия Бут:
Поначалу сельчане даже думали, что костер разожгли сами дети. Однако ситуация была с точностью да наоборот.

Школьники устраняли ошибки взрослых. Сухую листву здесь оставили беспечные рабочие.

Устранили ошибки взрослых: в Оршанском районе школьники спасли от пожара деревню -12

Оценку их поведению поставят пожарные. И вряд ли она будет удовлетворительной.

А вот школьники накануне каникул на отлично сдали экзамен по технике безопасности. 

# общество # Пожар # Фотофакт # Сергей Савочкин # Иван Дроздов # Жанна Савочкина

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