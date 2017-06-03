От сражений викингов до плюшек с корицей: в Верхнем городе проходит День Швеции

Новости Беларуси. Хиты «АББА» и сражения викингов. Летний сезон фестиваля национальных культур, который традиционно проходит в Верхнем городе в Минске, открылся сегодня Днем Швеции. С таким размахом Королевство в белорусской столице представлено впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь не только культурные традиции этой скандинавской страны, но и спортивные достижения, а также новинки автопрома. Есть и отдельные игровые площадки для детей. Кроме того,

любой желающий может отведать блюда национальной шведской кухни – мясные тефтели или плюшки с корицей. Открыли фестиваль мэр Минска и Посол Швеции в Беларуси. А после даже провели серию товарищеских матчей, скрестив клюшки прямо у ратуши. Победила дружба.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:Это мероприятие делается непрофессионалами. Делается посольствами, диаспорами.

Этот шарм создает домашнюю атмосферу, домашнее отношение к мероприятию.

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республики Беларусь:

Мы здесь, чтобы познакомить Беларусь со Швецией, чтобы они нас лучше поняли. Мы тоже познакомимся больше с Беларусью, белорусами.