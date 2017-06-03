От сражений викингов до плюшек с корицей: в Верхнем городе проходит День Швеции
Новости Беларуси. Хиты «АББА» и сражения викингов. Летний сезон фестиваля национальных культур, который традиционно проходит в Верхнем городе в Минске,
открылся сегодня Днем Швеции.
С таким размахом Королевство в белорусской столице представлено впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь не только культурные традиции этой скандинавской страны, но и спортивные достижения, а также новинки автопрома. Есть и отдельные игровые площадки для детей. Кроме того,
любой желающий может отведать блюда национальной шведской кухни – мясные тефтели или плюшки с корицей.
Открыли фестиваль мэр Минска и Посол Швеции в Беларуси. А после даже провели серию товарищеских матчей, скрестив клюшки прямо у ратуши. Победила дружба.
Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:Это мероприятие делается непрофессионалами. Делается посольствами, диаспорами.
Этот шарм создает домашнюю атмосферу, домашнее отношение к мероприятию.
Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республики Беларусь:
Мы здесь, чтобы познакомить Беларусь со Швецией, чтобы они нас лучше поняли. Мы тоже познакомимся больше с Беларусью, белорусами.
Завершится праздник ближе к ночи.
Впереди ещё грандиозный концерт с участием популярных шведских и белорусских исполнителей.