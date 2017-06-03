Подошли к вопросу творчески: в Заславле предложили альтернативу курению

Новости Беларуси. Ну а в Заславле – сегодня день без табака. Жители города пришли в детский парк, где организаторы мероприятия предложили альтернативу курению.

Взрослые тренировали легкие и соревновались в надувании воздушных шаров.

А публика помладше обращалась к обществу с просьбой «Не курить рядом».