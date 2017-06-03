Подошли к вопросу творчески: в Заславле предложили альтернативу курению
Новости Беларуси. Ну а в Заславле – сегодня день без табака. Жители города пришли в детский парк, где организаторы мероприятия предложили альтернативу курению.
Взрослые тренировали легкие и соревновались в надувании воздушных шаров.
А публика помладше обращалась к обществу с просьбой «Не курить рядом».
К вопросу подошли творчески. В рисунках на асфальте дети выражали свое видение мира без сигаретного дыма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Митряйкина, заведующий отделением общественного здоровья Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Мы хотим обратить внимание на проблему табакокурения, особенно на пассивное курение. Сегодня детский парк города Заславля объявляется свободной зоной от курения. Надеемся,
что тем самым мы позаботимся о будущем, о наших детей.
Напомню, в Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект антитабачного декрета. Документ уже вызвал большой общественный резонанс. Поступило около полутысячи предложений.
Например, белорусы предлагают запретить курение около детских площадок.
Поделиться своим мнением может каждый. Обсуждение продолжится до 12 июня. Согласно обновленному декрету, нововведения позволят контролировать продажу электронных сигарет и полностью запретят рекламу табачных изделий.
Кроме того, вето могут наложить на курение в машине, в салоне которой находится ребенок.