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Поймать живую удачу за хвост: на Свислочи проходит традиционный турнир среди любителей рыбалки

03 июня 2017 10:47
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Новости Беларуси. «Клёвое» дело организовали сегодня любители рыбалки в Минске. На Свислочи проходит традиционный турнир.

Поймать за хвост живую удачу съехались десятки удильщиков.

Среди них и новички, и уже опытные участники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поймать живую удачу за хвост: на Свислочи проходит традиционный турнир среди любителей рыбалки -1

Впрочем, не смотря на титул, победителем станет тот, чей улов будет наиболее увесистым. Отдельная номинация для счастливчика,

у кого на крючке окажется самая крупная рыба.

Илья Савицкий, участник турнира по городской рыбалке: 
В этом турнире участвую в 3-й раз. Больше это не соревновательный интерес, а набираю опыт. Пока улов так себе.

Поймать живую удачу за хвост: на Свислочи проходит традиционный турнир среди любителей рыбалки -4

Валерий Малиновский, участник турнира по городской рыбалке:
Окуня поймал такого неплохого, он всегда приходит первый. Настраивался на плотву, но, к сожалению, там стоит крупная уклея.

Поймать живую удачу за хвост: на Свислочи проходит традиционный турнир среди любителей рыбалки -6

У каждого участника – исключительно спортивный интерес. На уху рыба не пойдет.

После торжественного взвешивания весь улов выпустят обратно в водоём.

# общество # Рыбалка в Беларуси # Фотофакт # Илья Савицкий # Валерий Малиновский

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