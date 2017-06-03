Поймать живую удачу за хвост: на Свислочи проходит традиционный турнир среди любителей рыбалки
Новости Беларуси. «Клёвое» дело организовали сегодня любители рыбалки в Минске. На Свислочи проходит традиционный турнир.
Поймать за хвост живую удачу съехались десятки удильщиков.
Среди них и новички, и уже опытные участники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, не смотря на титул, победителем станет тот, чей улов будет наиболее увесистым. Отдельная номинация для счастливчика,
у кого на крючке окажется самая крупная рыба.
Илья Савицкий, участник турнира по городской рыбалке:
В этом турнире участвую в 3-й раз. Больше это не соревновательный интерес, а набираю опыт. Пока улов так себе.
Валерий Малиновский, участник турнира по городской рыбалке:
Окуня поймал такого неплохого, он всегда приходит первый. Настраивался на плотву, но, к сожалению, там стоит крупная уклея.
У каждого участника – исключительно спортивный интерес. На уху рыба не пойдет.
После торжественного взвешивания весь улов выпустят обратно в водоём.