Поймать живую удачу за хвост: на Свислочи проходит традиционный турнир среди любителей рыбалки

Новости Беларуси. «Клёвое» дело организовали сегодня любители рыбалки в Минске. На Свислочи проходит традиционный турнир. Поймать за хвост живую удачу съехались десятки удильщиков. Среди них и новички, и уже опытные участники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, не смотря на титул, победителем станет тот, чей улов будет наиболее увесистым. Отдельная номинация для счастливчика,

у кого на крючке окажется самая крупная рыба. Илья Савицкий, участник турнира по городской рыбалке:

В этом турнире участвую в 3-й раз. Больше это не соревновательный интерес, а набираю опыт. Пока улов так себе.

Валерий Малиновский, участник турнира по городской рыбалке:

Окуня поймал такого неплохого, он всегда приходит первый. Настраивался на плотву, но, к сожалению, там стоит крупная уклея.

У каждого участника – исключительно спортивный интерес. На уху рыба не пойдет.