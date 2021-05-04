Установка забора между соседями. Что важно учесть перед тем, как поставить?
Заборы. Сколько поводов для ссор между соседями возникло именно благодаря ограждению участков. То слишком высокий, то совсем не пропускает свет. Но когда пошла мода на рельефный ландшафт, поводов для споров между соседями стало еще больше.
Анна Кудравец, начальник управления проектной деятельности и градостроительства Минстройархитектуры:
Очень много вопросов, которые возникают у нас с ограждениями земельного участка: подпорная стенка, увеличение уровня земельного участка и т. д. Поэтому мы в ТКП определили сразу, что до 45 см вы можете делать подсыпку, это решается без проектной документации и без устройства подпорной стены, потому что она достаточно невысокая. Все остальное, что выше 45 см, подсыпка земли требует установку подпорной стены, которая будет сдерживать этот массив земли, чтобы он не обрушился на соседний земельный участок.
По подпорной стенке высотой более 45 см требуется устройство ограждения, однако нужно понимать, что устанавливать забор высотой в 2 м, разрешенный документами, здесь нельзя.
Анна Кудравец:
Ограждение зависит, есть у нас подсыпка или нет. Учитывается уровень и высота этого ограждения. Чтобы не получилось так, что я устроила себе подпорную стенку, подняла ее на 0,8 м, поставила еще двухметровое ограждение по периметру, у меня практически 3 м получилась стена и сосед у меня в каком-то колодце рядом. Поэтому там написано, что высота подпорной стены и высота ограждения должны составлять 2 м.
Также в этой ситуации важно учитывать и степень светопрозрачности ограждения. Она должна быть от 50 % до 100 %. Такие же параметры должны соблюдаться и в том случае, если геодезически установленная граница участка проходит на расстоянии менее трех метров от жилого дома.