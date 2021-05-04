Установка забора между соседями. Что важно учесть перед тем, как поставить?

Заборы. Сколько поводов для ссор между соседями возникло именно благодаря ограждению участков. То слишком высокий, то совсем не пропускает свет. Но когда пошла мода на рельефный ландшафт, поводов для споров между соседями стало еще больше.

Анна Кудравец, начальник управления проектной деятельности и градостроительства Минстройархитектуры:

Очень много вопросов, которые возникают у нас с ограждениями земельного участка: подпорная стенка, увеличение уровня земельного участка и т. д. Поэтому мы в ТКП определили сразу, что до 45 см вы можете делать подсыпку, это решается без проектной документации и без устройства подпорной стены, потому что она достаточно невысокая. Все остальное, что выше 45 см, подсыпка земли требует установку подпорной стены, которая будет сдерживать этот массив земли, чтобы он не обрушился на соседний земельный участок.