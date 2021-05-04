Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Беларуси на 4 мая
Новости Беларуси. 4 мая снова штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Второй день подряд погода испытывает на прочность крыши, деревья и конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне стихия уже успела испортить автомобили, свалить билборды и киоски.
С трудностями столкнулось и авиасообщение. Самолет «Белавиа», летевший из Грузии, из-за ветра не смог сесть в Национальном аэропорту в Минске. Боингу пришлось приземлиться на запасном аэродроме.
Досталось и сотрудникам МЧС. Им пришлось распиливать деревья, которые упали на проезжую часть, автомобили и на территории детских садов. Случаи зафиксированы в Заводском, Партизанском и Московском районах. Виной всему циклон «Даниэль». Он сопровождается не только порывистым ветром, но и интенсивным дождем и мокрым снегом.
Сегодня прогноз останется прежним: ветрено с кратковременными осадками. Выше 15 градусов температура воздуха не поднимется. По информации Белгидромета, ждать потепления до конца рабочей недели не стоит. Главное – помнить элементарные правила в такую погоду: держаться подальше от шатких конструкций и не оставлять авто вблизи деревьев, теплее одеваться и в случае какой-либо угрозы обращаться к спасателям.