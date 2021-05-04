​Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Беларуси на 4 мая

Новости Беларуси. 4 мая снова штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Второй день подряд погода испытывает на прочность крыши, деревья и конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне стихия уже успела испортить автомобили, свалить билборды и киоски.

С трудностями столкнулось и авиасообщение. Самолет «Белавиа», летевший из Грузии, из-за ветра не смог сесть в Национальном аэропорту в Минске. Боингу пришлось приземлиться на запасном аэродроме.

Досталось и сотрудникам МЧС. Им пришлось распиливать деревья, которые упали на проезжую часть, автомобили и на территории детских садов. Случаи зафиксированы в Заводском, Партизанском и Московском районах. Виной всему циклон «Даниэль». Он сопровождается не только порывистым ветром, но и интенсивным дождем и мокрым снегом.