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​Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Беларуси на 4 мая

04 мая 2021 06:32
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Новости Беларуси. 4 мая снова штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Второй день подряд погода испытывает на прочность крыши, деревья и конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне стихия уже успела испортить автомобили, свалить билборды и киоски.

​Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Беларуси на 4 мая-1

С трудностями столкнулось и авиасообщение. Самолет «Белавиа», летевший из Грузии, из-за ветра не смог сесть в Национальном аэропорту в Минске. Боингу пришлось приземлиться на запасном аэродроме.

​Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Беларуси на 4 мая-4

Досталось и сотрудникам МЧС. Им пришлось распиливать деревья, которые упали на проезжую часть, автомобили и на территории детских садов. Случаи зафиксированы в Заводском, Партизанском и Московском районах. Виной всему циклон «Даниэль». Он сопровождается не только порывистым ветром, но и интенсивным дождем и мокрым снегом.

​Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Беларуси на 4 мая-7

Сегодня прогноз останется прежним: ветрено с кратковременными осадками. Выше 15 градусов температура воздуха не поднимется. По информации Белгидромета, ждать потепления до конца рабочей недели не стоит. Главное – помнить элементарные правила в такую погоду: держаться подальше от шатких конструкций и не оставлять авто вблизи деревьев, теплее одеваться и в случае какой-либо угрозы обращаться к спасателям.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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