Молодёжный форум «Свет Великой Победы» стартует в БГУ. Что ждёт участников?

Новости Беларуси. Трехдневный молодежный форум «Свет Великой Победы» стартует 4 мая в БГУ. Он пройдет на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Бригантина». Мероприятие приурочено к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками форума станут более 150 представителей студенческих объединений. Запланированы тренинги на командообразование и квиз «Историческая память о войне». Программа включает просмотр документальной киноленты «Ржев. 500 дней в огне».