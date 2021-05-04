Молодёжный форум «Свет Великой Победы» стартует в БГУ. Что ждёт участников?
Новости Беларуси. Трехдневный молодежный форум «Свет Великой Победы» стартует 4 мая в БГУ. Он пройдет на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Бригантина». Мероприятие приурочено к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участниками форума станут более 150 представителей студенческих объединений. Запланированы тренинги на командообразование и квиз «Историческая память о войне». Программа включает просмотр документальной киноленты «Ржев. 500 дней в огне».
Также студенты станут участниками открытых лекций преподавателей факультетов журналистики и исторического, а также сотрудников психологической службы. Состоится презентация проектов гражданско-патриотической направленности.
Молодежный форум проводится ежегодно.