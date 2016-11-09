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Установка извещателей ЦО обязательна для всех владельцев газовых котлов, колонок и водонагревателей

09 ноября 2016 18:51
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Новости Беларуси. Новые правила для жильцов домов и квартир, в которых есть газовые котлы, колонки и водонагреватели.

При их наличии обязательным станет установка извещателей угарного газа. Они предупредят об опасности.

У ЦО нет запаха.

Если его содержание в помещении более 1% – смерть человека наступает практически мгновенно.

Министерство энергетики решило изменить правила пользования газом в быту после нашумевшего случая в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь в начале года именно от угарного газа погибли 6 человек.

# общество # Правила безопасности

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