На Беларусь идет снежный циклон: уже 9 ноября ожидаются снегопады

Новости Беларуси. Очередной снежный циклон идет и в Беларусь. Уже ночью с 9 на 10 ноября на большей части страны

ожидаются сильные осадки: снег, а по юго-востоку – с дождем. На дорогах прогнозируется гололедица.

В связи с потенциально опасной обстановкой автомобилистам лучше отказаться от поездок, особенно дальних. А машины парковать так, чтобы они не мешали работе снегоуборочной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.