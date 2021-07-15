Сразу пришли на помощь. Сотрудники ГАИ сопроводили беременную женщину в роддом

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ сопроводили автомобиль с беременной женщиной в роддом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Долгобродской к правоохранителям обратился взволнованный мужчина. Он пояснил, что в автомобиле находится жена, у которой начались схватки. Мужчина боялся не успеть вовремя добраться до клиники.