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Сразу пришли на помощь. Сотрудники ГАИ сопроводили беременную женщину в роддом

15 июля 2021 14:19
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ сопроводили автомобиль с беременной женщиной в роддом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сразу пришли на помощь. Сотрудники ГАИ сопроводили беременную женщину в роддом-1

На улице Долгобродской к правоохранителям обратился взволнованный мужчина. Он пояснил, что в автомобиле находится жена, у которой начались схватки. Мужчина боялся не успеть вовремя добраться до клиники.

Сразу пришли на помощь. Сотрудники ГАИ сопроводили беременную женщину в роддом-4

Инспектор ДПС незамедлительно принял решение об оказании помощи. Включил проблесковые маячки и спецсигналы на служебном авто и сопроводил будущих родителей в роддом. Мужчина поблагодарил сотрудников за оперативную помощь.

# ГАИ # общество # Фотофакт

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