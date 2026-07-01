Первый Форум регионов Беларуси и Китая состоится 1 июля в Ланьчжоу

Первый Форум регионов Беларуси и Китая пройдет сегодня, 1 июля, в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу. Организаторы масштабного мероприятия – МИД Беларуси и Гродненский облисполком с белорусской стороны, Китайское народное общество дружбы с заграницей и Народное правительство провинции Гансу – со стороны КНР. Ключевая тема – «Объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай активно готовились к форуму. В онлайн‑формате обсуждали технические и организационные вопросы: на связи с нашим посольством в Пекине были облисполкомы, Мингорисполком, профильные министерства и организации. Все – чтобы провести ревизию проектов и документов, которые готовятся к подписанию. Главная задача – прикладной характер договоренностей, чтобы они давали импульс новым контрактам, соглашениям и меморандумам.

Олег Кухальский, эксперт в области международных отношений:

Региональное измерение, понимаете, это конкретное наполнение достигнутых договоренностей на бумаге. Это очень важно. То есть можно заключать какие угодно соглашения. А если не будет вот этих конкретных точек взаимодействия, то не будет, в общем-то, и реализации. Но я бы, знаете, на что внимание обратил? Я бы обратил внимание на технологическое сотрудничество. И у нас же есть программа научного сотрудничества между Китаем и нашей страной на 24-26-е годы. В этой программе 20 совместных проектов. Причем мы же не обращаемся в прошлое. Это ИКТ, биотехнологии, медицина, машиностроение, новые материалы. То есть все прорывные технологии, которые сейчас на повестке дня.

Форум собирает более 270 участников из 23 регионов Китая, а также представителей всех областей Беларуси и Минска. Бизнес-встречи и тематические мероприятия стартовали уже накануне. Всего планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального взаимодействия, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Особая роль у Гродненской области, которая связана с провинцией Ганьсу побратимскими отношениями. А это усиливает практическую составляющую будущих договоренностей.