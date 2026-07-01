В Витебске стартовал чемпионат по парашютному спорту среди ветеранов

В соревнованиях участвуют спортсмены из Беларуси и разных регионов России. Это мастера спорта, чемпионы и рекордсмены мира. Задача парашютистов – с высоты 1000 метров максимально точно попасть в мишень размером с двухкопеечную монету. Победитель определится по наименьшему суммарному отклонению от центра за пять прыжков.

Виталий Свиридов, председатель организационного комитета чемпионата, инструктор парашютно-десантной подготовки Витебского аэроклуба ДОСААФ: Мы надеемся, что с помощью этих соревнований мы добьемся того, что Витебский аэроклуб станет на слуху, как в лучшие его годы. А в субботу, воскресенье не будут жители города выбирать: куда идти, куда ехать. У них есть аэроклуб – провести время на природе с авиационным уклоном и парашютным.

Владимир Федоров, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер сборной России:

Эти соревнования в первую очередь про дружбу, про встречу друзей, потому что здесь встречаются те люди, которые годами друг друга не видели. И вот эта возможность встретиться и обняться, и побеседовать, и поделиться своими впечатлениями по своей жизни, и то, что есть, это просто незабываемое, и по-другому просто невозможно жить.

Итоги чемпионата подведут 3 июля. Абсолютного победителя определят во время финального прыжка на площади 1000-летия Витебска в рамках городского парашютного праздника.