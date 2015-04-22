Успешный бизнес и крепкие семьи: почему грузины считают Беларусь второй родиной?

Новости Беларуси. Второй родиной нашу страну называют 3 тысячи грузин. В Беларуси работает 18 совместных предприятий и 12 с грузинским капиталом. Казалось бы, такие разные менталитеты могут позволить создавать успешные бизнесы и даже строить крепкие семьи. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ пообщалась с теми, кто переехал в нашу страну по воле судьбы и полюбил ее всем сердцем.

Кахи Пакацошвили:

Мне уже Беларусь, наверное, ближе, чем историческая родина.

Ираклий Ахобадзе:

Я уважаю эту страну. Не понаслышке, а сам убедился в этом. Если бы не было здесь хорошо, мы бы здесь не остались.

Джамбал Убилова:

Я всегда говорю, что у меня две Родины. И даже тост поднимаю так: за «БелоГрузию»!

О своей «БелоГрузии» каждый из них готов рассказывать долго красиво и, главное, с душой. А по-другому горячие грузины на белорусской земле не привыкли.

На родине голос Автандила Ахобадзе покорил не одно женское сердце, теперь вместе с отцом и учителем Ираклием он приехал удивлять и пленять своим талантом и белорусов. Грузины признаются, первоцель — Славянский базар. Три года мужчины следили за международным фестивалем в васильковом Витебске. К тому же Ахобадзе-младший планирует поступать в столичный вуз на театральный факультет. Правда, отец рьяно настаивает на консерватории.

Ираклий Ахобадзе:

Мы не хотим отсюда уезжать, тем более, что люди очень близки к нашему менталитету – они очень добры.

Если отец с сыном в Минске без малого полгода и еще не успели осмотреть все достопримечательности Синеокой, то за плечами Джамбул Убилова не мало поездок по Беларуси. Он закончил Горецкую сельскохозяйственную академию и даже служил здесь в армии. Здесь же женился. У него две прелестные дочери и внук Соломон. Сегодня Джамбул радует вкусным «приветом» из Солнечной белорусских друзей. Он учредитель одного из столичных ресторанов грузинской кухни.

Джамбул Убилова, учредитель ресторана грузинской кухни:

У нас теплая семейная обстановка, и это посетителям нравится. Стараемся быть открытыми для всех.

С Кахи Пакацошвили мы встретились на набережной Свислочи. Лет 30 назад грузин и предположить не мог, что привыкнет к суровому белорусскому климату. Он переехал из Солнечной страны в олимпийские белорусские Стайки будучи 14-летним юным борцом. И влюбился... сначала в страну, а потом и просто. Сегодня Кахи с нежностью рассказывает о супруге-белоруске, двух дочках. И с уверенностью заявляет, что на его глазах изменилась погода не только в Беларуси, но и в целом между Солнечной и Синеокой.

Кахи Пакацошвили, председатель грузинского культурно-просветительского общества «Мамули»:

Я не встречал человека, который в советские времена не приезжал сюда, не покупал телевизоры белорусские, мебель. Кстати, они до сих пор думают, что белорусские телевизоры или холодильники – самые лучшие.

К тому же, у белорусов и грузин одно прошлое. До 14 тысяч грузин погибло в боях за освобождение Беларуси. Девять из них были удостоены звания Героя СССР.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Среди них и Серго Чигладзе. В 1944 с группой разведчиков он проник в деревню Дуброва Гомельской области, где находился немецкий гарнизон. Когда закончились протоны, он начал стрелять из захваченного немецкого пулемета. Грузин погиб на месте боя. На белорусской земле. Сегодня его именем названа одна из улиц столицы.

Грузия — это настроение, это гостеприимные бескорыстные люди. Это страна древних традиций и невероятной красоты природа. И все это 3 тысячи проживающих сегодня в Беларуси нашли в нашем государстве.