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Почти Br7 млрд рублей заработали жители Минской области на республиканском субботнике

22 апреля 2015 15:00
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Новости Беларуси. Почти 7 миллиардов рублей заработали жители Минской области на республиканском субботнике.

Восстановление сельхозпостроек, которые пострадали во время ураганов, благоустройство территории населенных пунктов, памятников воинской славы, строительные работы на фермах – более 400 тысяч человек в столичном регионе поддержали трудовую акцию.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:
Я очень люблю стройку. Всю жизнь, на всех должностях, на которых я работал в сельском хозяйстве, у меня всегда было очень много строительных бригад и большая стройка.
Вы знаете, конечно, польза есть. Здесь 1,5 тысячи квадратных метров. Необходимо около двухсот кубов бетона. Мы сегодня это сделаем за день. А обычно такая работа выполняется – конечно, меньшим количеством бригад – за недели две-три.   

Средства будут направлены на проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы, а также на наведение порядка в летних оздоровительных лагерях. Подробности в с сюжете программы «Минщина» на СТВ. 

# общество # Субботники в Беларуси # Семен Шапиро

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