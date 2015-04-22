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50 евроцентов за электричество: «самого скупого директора ресторана в Европе» определили пользователи Сети

22 апреля 2015 14:12
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Новости Бельгии. Директора одного из бельгийских ресторанов пользователи Сети прозвали «самым скупым в Европе», сообщает британское издание The Daily Mail.

Гитте Дентнир (Gitte Denteneer) зашла со своим двухмесячным сыном Люкком пообедать в кафе в городе Лёвен.

Заказав блюда из меню, девушка попросила подогреть детскую бутылочку с молочной смесью.

Общий счет за омлет, два кофе со сливками и два карамельных десерта составил 29 евро. Когда пришло время оплаты, Гитта была сильно удивлена:

в счет включили 50 евроцентов (≈Br8 тысяч) за электричество.

50 евроцентов за электричество: «самого скупого директора ресторана в Европе» определили пользователи Сети-1

Гитте Дентнир:
Мы были поражены. Это такой жалкий поступок. Я никогда не слышала, чтобы рестораны выставляли счет за подобную услугу. Сюда я больше точно не вернусь.

Девушка сфотографировала чек и выложила фото в Сеть с подписью:

«€0,50 стоит разогрев бутылки для двухмесячного ребенка. #провал #кафе ***»

Пользователи Сети были удивлены скупости директора ресторана не меньше:

«Это самый скупой человек в Европе», «Как это низко. Надеюсь, ребенку понравилось молоко».

Владельцы сети кафе попытались спасти свою репутацию. 

Представитель сети кафе:
Подобное может произойти только в том случае, когда клиент заранее предупрежден, что услуга платная. Однако во многих наших заведениях эта услуга является бесплатной.

# общество # Кафе

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