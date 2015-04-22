17 дней до Великой Победы: 22 апреля 1945 советские войска штурмуют Берлин и пригород Вены

Новости Беларуси. 17 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века.

22 апреля 1945 года продолжается Берлинская наступательная операция. В этот день 65-я армия 2-го Белорусского фронта продвинулась на отдельных участках до 2 км, а 70-я армия — до 3 км.

Тем временем, севернее Вены войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боями заняли на территории Австрии более 30 населённых пунктов.

Воспоминания тех военных лет навсегда останутся в памяти ветеранов.

Муза Ткачева, ветеран Великой Отечественной войны:

Попали мы в окружение в восточной Пруссии. Весь наш 94-й стрелковый корпус. И несколько суток были в окружении. Надо было наладить связь. Никто не мог – кругом обстрелы шли. Послали двух солдат. Один солдат не вернулся, другой дотянул провод, но не успел подсоединить. И некому было выйти – все боялись. Было какое-то небольшое отверстие, и я протянула руку, достала этот провод, наладила связь. Когда наладили связь, не верилось! И мы соединились уже с армией. И когда закончились бои, командование спросило, кто наладил связь. И им сказали, что на аппарате дежурила Муза. И сказали, что пора уже наших девочек награждать. А кто-то из командующих говорит: Так вот же есть солдатский Орден Славы. Так и наградили меня солдатским Орденом Славы.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней.

Если вы хотите рассказать свою историю, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: 017) 290-66-00 и (29) 1-600-700.

До Великой победы оставалось 17 дней.