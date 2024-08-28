Прямой эфир

Успение Пресвятой Богородицы отмечается 28 августа

28 августа 2024 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Один из 12 главных праздников православной церкви. Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы. В храмах проходят литургии, верующие приносят семена и колоски для освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успение Пресвятой Богородицы отмечается 28 августа-1

Согласно преданию, Божья Матерь не умерла, но «уснула», а ее душу взял на небо Иисус Христос. Произошло это в середине I века. Примерно через столетие христиане начали праздновать день успения. Торжество еще называют Богородичной Пасхой. Предваряет его двухнедельный пост, по строгости сравнимый с Великим. С Успением связано множество примет, но священники обращают внимание: в суевериях нет никакого смысла, в праздник можно делать все, что не вредит вашей душе.

# Православные в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Здесь витает дух истории – рассказываем о самом маленьком городе Беларуси
27 августа 2024 20:07

Здесь витает дух истории – рассказываем о самом маленьком городе Беларуси

Лукашенко: независимость – очень дорогая штука, но мы должны сохранить эти земли для наших детей
27 августа 2024 19:13

Лукашенко: независимость – очень дорогая штука, но мы должны сохранить эти земли для наших детей

Сотрудники МЧС проводят акцию «В центре внимания – дети!» в Минской области
27 августа 2024 18:40

Сотрудники МЧС проводят акцию «В центре внимания – дети!» в Минской области