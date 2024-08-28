Успение Пресвятой Богородицы отмечается 28 августа

Один из 12 главных праздников православной церкви. Сегодня, 28 августа, Успение Пресвятой Богородицы. В храмах проходят литургии, верующие приносят семена и колоски для освещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно преданию, Божья Матерь не умерла, но «уснула», а ее душу взял на небо Иисус Христос. Произошло это в середине I века. Примерно через столетие христиане начали праздновать день успения. Торжество еще называют Богородичной Пасхой. Предваряет его двухнедельный пост, по строгости сравнимый с Великим. С Успением связано множество примет, но священники обращают внимание: в суевериях нет никакого смысла, в праздник можно делать все, что не вредит вашей душе.