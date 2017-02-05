«Услышали ответы на волнующие вопросы»: мнения чиновников и простых белорусов о «Большом разговоре с Президентом»

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» получился большой общественной дискуссией. Подключиться к обсуждению насущных проблем мог каждый житель страны. Около тысячи вопросов поступило накануне на открытую интернет-площадку агентства БелТА. Сотни тем озвучили в разных уголках страны белорусы на телекамеру. Десятки вопросов задали журналисты и представители общественности.

Тезисно одни белорусы обозначили перечень тем, которые, по их мнению, должны участники «Большого разговора с Президентом» обязательно затронуть.

Белорусы:

Как Президент сказал, у нас зарплата должна быть 500 долларов. Будет ли это?

Очень интересна молодежная политика. Что будет делаться для молодых семей? Возможно, будут вводиться какие-то льготы на жилье?

Сейчас Россия границы укрепляет. Беларусь молчит. Было бы очень интересно узнать.

А это уже вопросы конкретные и насущные. Обсуждать их будут эксперты, парламентарии, представители бизнес-сообщества, отечественных и зарубежных СМИ.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский союз молодежи»:

Для нас очень важно, чтобы в этом бурном море информации молодежь все-таки выбирала правильный курс.

Вадим Боровик, политолог:

Он никогда не уходит от острых тем. Поэтому я знаю, что сегодня во время диалога с главой государства мы ни одну острую тему не упустим.

Получить ответ главы государства на свой вопрос может каждый. Накануне «Большого разговора с Президентом» интернет-писем наберется более тысячи.

А с первых минут дискуссия приковывает внимание журналистского сообщества. Ведущие СМИ Беларуси и зарубежья находят темы для обсуждения, кажется, в каждом высказывании. Пестрят заголовками.

У телеэкрана и Юлия Николаенко. Она живет в Чернигове, а большинство родственников и близких – в Беларуси.

Юлия Николаенко, заместитель председателя общественной организации «Активные граждане» (Украина):

Все новое. Очень много по молочной продукции. Для меня это открытие, проблема взаимоотношения нефти, о том, что Россия не выполняет договоренности по отношению к Беларуси тоже.

Формат определен не случайно. Круглый стол подчеркивает откровенность и разговор на равных. А это главное, ведь обсуждаются и острые вопросы из различных сфер жизни нашей. Поэтому и широкий общественный отклик набирает обороты. Дома, на работе, в университете. Педагоги и врачи, пенсионеры. Каждый слышит развернутый и емкий ответ.

Александр Макарчук, студент Брестского государственного технического университета:

Сегодня Президент рассказал, что есть льготы для молодых семей, для тех, кто уходит в декретный отпуск и не работал перед этим. Это очень интересовало меня, так как я сам недавно организовал ячейку общества.

Николай Лесничий, рабочий кожевенно-обувного холдинга:

Меня прежде всего заинтересовал вопрос зарплаты и пенсии. Наше предприятие современное, выпускает качественную обувь. Много идет на экспорт. Я надеюсь, что оно вполне в состоянии решить эти вопросы.

Большая дискуссия длится более 7 часов. Президент подмечает частности, эксперты пытаются копнуть глубже, чиновники берут проблемы на карандаш. Итог за участниками дискуссии.

Александр Логвинович, главный редактор Брестской областной газеты «Заря»:

Получены исчерпывающие ответы на вопросы журналистов. Это общение с Президентом для каждого из нас должно стать поводом задуматься о том, как человек ведет себя, как он работает, поставить перед собой какие-то новые цели, задачи и стремиться их выполнить.

Кирилл Коктыш, доцент Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации:

Разговор получился откровенный. Это не были заранее заготовленные не то, что ответы, а заранее заготовленные позиции. Президент не только говорил. Он достаточно хорошо воспринимал зал. В этом плане это был живой интересный глубокий разговор.

Николай Радоман, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива:

Я очень доволен. И сегодня еду с большим настроением домой, что действительно эта встреча с главой государства сегодня для нас, для аграрников, оказалась очень продуктивной.

Отметят то, что тем запретных в этом разговоре не было и обычные белорусы. Формат «рассуждать, обсуждая» приводит если не все, то многое к нужному знаменателю.

Белорусы:

И людей же волнует. Они тоже между собой обсуждают, разговаривают на темы. А тут они услышали ответы на вопросы, которые их волнуют.

Тоже считаю, что нагрузка у детей очень большая. Притом неоправданно большая. Есть многие вещи, которые, наверное, им в жизни не пригодятся.

Со всеми странами, кто хочет с нами дружить, иметь дружеские хорошие отношения.