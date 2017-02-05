Шестой учебный день в школе: возможность для покорения новых вершин или перегрузка для детей?

Новости Беларуси. Одна из самых обсуждаемых тем последнего времени – загруженность, а точнее перегруженность школьников. Об этом много говорили и во время «Большого разговора с Президентом». Шестой школьный день – альтернатива напряженной пятидневке.

Такой ритм жизни под силу далеко не каждому взрослому, что уж говорить о подрастающем поколении. Всем известная истина – выходные нужно посвящать тому, что полезно, а, главное, приносит удовольствие.

Суббота, 9 утра. Вовсе не обязательный к посещению школы день. Однако в гродненской гимназии повсюду слышны детские голоса. У каждого свой стимул для визита, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Малевич, ученик Гродненской городской гимназии:

Я собираюсь сдавать ЦТ по физике, и мне шестой день учебы помогает получать дополнительные школьные знания, чтобы отлично сдать ЦТ.

Алексей Ковалевич, учитель физики Гродненской городской гимназии:

Я по субботам обычно ставлю свои факультативные занятия по физике. И уверен, что в субботу придут либо те школьники, которые хотят что-то подтянуть.

Факультативы в шестой школьный день занимают лишь самые плодотворные утренние часы, а дальше – занятия по интересам.

Артур Толочко, ученик Гродненской городской гимназии:

Я делаю подставку под горячие кастрюли и сковородки. На 8 Марта у нас будет концерт в школе для мам, и я собираюсь это подарить маме.

Шестой школьный день – это возможность сделать выдох не только мальчишкам и девчонкам, а также их родителям. Юлия Коршаковская – многодетная мама пятерых детей. Школьная суббота – возможность для нее самой отдохнуть, зная, что чада при деле.

Юлия Коршаковская, мама гимназиста:

В шестой день дети имеют возможность не только позаниматься точными науками, математикой либо языками, белорусский язык или английский язык. Но имеют возможность эстетически проявить себя.

И в прямом смысле отшлифовать теоретические знания на практике. Это уже Минский строительный лицей. Чтобы прощупать будущую профессию и не ошибиться с выбором, здесь проводят факультативы и кружки по субботам. Школьник приходит сюда вовсе не к 8 утра и только за дополнительными знаниями.

Илья Новицкий, учащийся Минского государственного профессионального лицея № 12 строительства:

В субботу можно взять и прийти, попробовать штукатурку эту, научиться, если хочешь.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Должен молодой человек или девушка иметь какие-то навыки, которые могут пригодиться в повседневной жизни, семейной жизни. Потому что главная задача школы – это не подготовить для поступления в высшее учебное заведение, а в первую очередь все-таки подготовить к выходу в самостоятельную жизнь. Создать основу для того, чтобы он приобретал какие-то знания, вышел конкурентоспособным в самостоятельную жизнь.

Практические жизненные навыки актуальны в любом уголке страны и уж точно будут не лишними, если не в профессии, то в быту.

Яна Жук, учащийся Гродненской городской гимназии:

Я бы хотела научиться делать разные игрушки, куклы на Пасху, на Новый год. Чтобы уметь зашивать разные дырки где-нибудь, или какую-нибудь сделать игрушку для ребенка своего.