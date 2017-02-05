Улица Мирная в Минске: история и особенности «коммунистического государства» в центре города

Столичная улица Мирная сохранила ту самую звенящую тишину, которую сегодня с трудом можно отыскать в большом городе. Здесь спокойно и уютно, как на любимой даче, а соседи друг другу частенько родственники. Летом улочка превращается в цветущую оранжерею. Здесь сполна можно ощутить дух старого Минска.

У жительницы 10-го дома Натальи Владимировны Григорьевой в свидетельстве о рождении значится поселок птицефабрики имени Крупской. Именно с него и начинается история этого места.

Наталья Григорьева:

Вся эта территория огромная, все эти поля до Орловской называлась поселок птицефабрики Крупской. Его организовали после войны, 1947 год, здесь было подсобное хозяйство МВД, потом оно распалось, было решено организовать здесь птицефабрику. В 1949-50-е года начали строительство здесь птицефабрики и, соответственно, строились жилые дома, давали участки под строительство работникам. Почему Мирная? Потому что люди были все спокойные, труженики.

Такими были и родители нашей героини Владимир Иванович и Анна Сергеевна Странаковы. Отец работал дальнобойщиком, а мама всю жизнь провела на птицефабрике. Тяжелый труд был достойно вознагражден. Дом на улице Мирной семья построила в начале 60-х годов по типовому проекту. Такие шлакобетонные строения часто можно встретить в старых кварталах Минска. Наталья Владимировна бережно сохранила сделанные отцом деревянный пол и лепнину.

Чудом выжили на улице Мирной и эти деревянные дома с резными ставнями в окружении ветхих сараев. Примерно 75% построек здесь были собственностью работников местной птицефабрики, от которой уже вот как несколько лет не осталось и следа. Птицефабрика Крупской была присоединена к «1-й Минской птицефабрике» и спустя некоторое время переехала с улицы Нововиленской за МКАД. В былые времена местные называли птицефабрику Крупской коммунистическим государством, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Григорьева:

Была чистота, культура, бумажки никто не бросал, там ходили павлины, росли розы, астры. А снесли ее два года назад, здесь будут строить многоэтажки. Она уже стала нецелесообразна. Когда-то раньше здесь ничего не было – одни поля, пустая земля. А теперь она получилась в центре города. Туда ушла Веснянка, иона стала нерентабельна.

На месте этих новых высоток когда-то проходила улица Стадионная. Здесь сохранилось около 14 домов. В 1973 году поселок Крупской слился с городом и на его территорию провели газ. Тем не менее некоторые дома так и остались с печным отоплением. А чтобы максимально почувствовать себя словно в деревне, попробуйте местную воду. Чистая, артезианская – за ней специально приезжают из других районов города.

Стадионной улицу назвали, конечно же, не просто так – на месте новостроек раньше располагалось огромное 400-метровое поле. Летом на нем играли в футбол, зимой заливали каток. Наталья Владимировна вспоминает, как после школы надевала коньки и торопилась на лед. Фабрика всегда организовывала соревнования, здесь разворачивались настоящие спортивные баталии. А летом жители отправлялись загорать и собирать грибы в местный лес.

Наталья Григорьева:

Лес, который виден, – это Дрозды, потому что там был поселок, он и назывался Дрозды. Наверное, это название произошло от этого поселка. Когда наша Мазаник убила гаулейтера Кубе, ее там партизаны встречали.

В семейном альбоме Странаковых хранятся фотовоспоминания о сборах картошки. Тогда поля находились прямо за стадионом, урожаи были замечательные. Садили-собирали дружно всем коллективом. А еще на стадионе был когда-то деревянный клуб, который во время выборов становился для местных жителей избирательным участком. Зимой организовывали чаепитие с самоваром, катали детей на тройке.

Когда выбирали в правленцы достойного фабричного человека, устраивали большой праздник. Очень ценили и уважали жители бабушку нашей героини – депутата постсовета Елену Парамоновну Гусеву.

Наталья Григорьева:

За стадионом воинская часть, в 60-е годы появилась. Горка (я не знаю, почему так называлась) – Койдовая. И мы все время туда на лыжах ездили. А летом скос был и такая воронка с песком, мы сверху прыгали вниз в песочек. И как-то нашли черепа, мы побежали на птицефабрику, рассказали, приехало управление, нас выгнали и не разрешили больше туда ходить. Оказалось, что здесь находился лагерь военнопленных, а на той горе их расстреливали. А уже спустя 20 лет получилось, что мы нашли останки.

Вместе с поселком выросла эта красивая ель. Среди старожилов на улице Мирной и этот кирпичный дом, в облике которого ничего не меняли с 60-х годов.

Но город постепенно наступает. На Стадионной выросли жилые высотки. А место былой птицефабрики идеально подходит для элитного жилого квартала. Тишина, берег Свислочи, удобная транспортная развязка в центральном районе столицы.

Так, в конце 2012 года был проведен конкурс на лучшую концепцию застройки. Победила работа архитекторов из Латвии. По их задумке, высота жилых зданий будет варьироваться от 2 до 5 этажей. Архитекторы предусмотрели коммерческие дворики с магазинами, кафе, дорожки для бега, спортплощадки, водоем. Поживем-увидим, что появится на 38 «золотых» гектарах земли, которую так любили минчане прошлого века.

Наталья Григорьева:

В многоэтажках люди не знают, кто живет рядом, а у нас знают и двоюродных, и троюродных, и в гости приглашать не надо – соседи сами приходят на чай, телевизор посмотреть, что-то обсудить. Какие-то проблемы – все решается вместе. Менять свой дом на квартиру, на эту коробку в которой не хватает ни воздуха, ничего – не знаю. И вряд ли там будут такие отношения, как здесь.