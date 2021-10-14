С этого дня начинались свадьбы. Православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Новости Беларуси. Слова благодарности 14 октября, в День матери, звучат из уст верующих. Так совпало, что наша страна единственная в мире, где государственный праздник имеет особый духовный смысл. Православная церковь чтит память Божией Матери. В народе этот праздник известен как Покров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде, в этот день в Иерусалиме явилась Богородица и укрыла всех белым покрывалом, словно защищая. Это стало символом покровительства Богородицы всем прибегающим к ее заступничеству от врагов. С тех пор в церквях принято возносить молитву Божией Матери в этот день.