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С этого дня начинались свадьбы. Православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября 2021 06:31
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Новости Беларуси. Слова благодарности 14 октября, в День матери, звучат из уст верующих. Так совпало, что наша страна единственная в мире, где государственный праздник имеет особый духовный смысл. Православная церковь чтит память Божией Матери. В народе этот праздник известен как Покров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С этого дня начинались свадьбы. Православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы-1

По легенде, в этот день в Иерусалиме явилась Богородица и укрыла всех белым покрывалом, словно защищая. Это стало символом покровительства Богородицы всем прибегающим к ее заступничеству от врагов. С тех пор в церквях принято возносить молитву Божией Матери в этот день.  

С этого дня начинались свадьбы. Православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы-4

Традиционно в белорусских храмах 14 октября прочтут и молебен во здравие всех матерей. Православный праздник считается границей между ушедшим летом и наступающей зимой. На полях завершались летние работы. Также с этого дня начинались свадьбы. Девушки на Покров ходили молиться в храм, чтобы Господь послал им хороших женихов.  

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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