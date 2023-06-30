«Усиленный вариант несения службы». Как правоохранители готовятся к 3 Июля и предпраздничным дням?

Новости Беларуси. В понедельник Беларусь отметит День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 Июля – значимая для каждого дата, ставшая символом свободы и мира. Подготовка к главному празднику белорусской государственности идет по всей стране.

Только в столице запланировано более 160 мероприятий. Центром притяжения станет площадка у Дворца спорта. Концерты, различные активности, ярмарки и выставки будут проходить все выходные. Особое внимание в предпраздничные дни безопасности. За порядком в местах массовых гуляний будут следить правоохранители.

Сергей Мирончик, заместитель начальника ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

Личный состав будет переведен на усиленный вариант несения службы. Милиционеры возьмут под контроль места проведения массовых мероприятий. А площадки, где ожидается большое количество граждан, предварительно осмотрят саперно-пиротехнические группы. Для организации пропускного режима оборудуем достаточное количество контрольно-пропускных пунктов, в том числе для отдельной категории – ветеранов, инвалидов и беременных женщин. Перед каждым пунктом пропуска будут размещены стенды с информацией о запрещенных к проносу предметах.