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В БГАА вручили первые офицерские погоны выпускникам

30 июня 2023 10:38
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Новости Беларуси. Пополнение в рядах профессионалов. Из белорусской академии авиации в свободный полет 30 июня отправились более 180 выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГАА вручили первые офицерские погоны выпускникам-1

Радисты, авиамеханики, диспетчеры, специалисты по беспилотным летательным аппаратам, словом, все те, кто делает небо над нашей головой мирным и безопасным. Стены родной альма-матер покинули студенты факультета гражданской авиации и среднего специального образования. Авиаторам военного отделения торжественно вручили их первые офицерские погоны.

В БГАА вручили первые офицерские погоны выпускникам-4

Интересно, что ждет в будущем, в офицерской жизни, интересно, как будет проходить служба.

В БГАА вручили первые офицерские погоны выпускникам-7

Наконец-то этот день настал, мы все счастливые, идем за своими дипломами.

В БГАА вручили первые офицерские погоны выпускникам-10

Игорь Голуб, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы получаем в нашу авиационную семью очередных высокоподготовленных, высококвалифицированных, а, самое главное, патриотов нашей страны, которые вместе с нами в одном строю будут в дальнейшем развивать нашу белорусскую авиацию.

В БГАА вручили первые офицерские погоны выпускникам-13

В 2024 году Белорусская государственная академия авиации отметит 50-летний юбилей. За это время в ее стенах подготовили более 14 тысяч специалистов. Традиционно в учебном заведении образование получают не только белорусские студенты, но и ребята из России, Таджикистана и африканских республик.

# Выпускной # общество # Игорь Голуб # Фотофакт

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