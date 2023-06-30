В БГАА вручили первые офицерские погоны выпускникам

Новости Беларуси. Пополнение в рядах профессионалов. Из белорусской академии авиации в свободный полет 30 июня отправились более 180 выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радисты, авиамеханики, диспетчеры, специалисты по беспилотным летательным аппаратам, словом, все те, кто делает небо над нашей головой мирным и безопасным. Стены родной альма-матер покинули студенты факультета гражданской авиации и среднего специального образования. Авиаторам военного отделения торжественно вручили их первые офицерские погоны.

Интересно, что ждет в будущем, в офицерской жизни, интересно, как будет проходить служба.

Наконец-то этот день настал, мы все счастливые, идем за своими дипломами.

Игорь Голуб, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы получаем в нашу авиационную семью очередных высокоподготовленных, высококвалифицированных, а, самое главное, патриотов нашей страны, которые вместе с нами в одном строю будут в дальнейшем развивать нашу белорусскую авиацию.