Усиление наказания за ложь в интернете и умышленное блокирование дорог. Что изменилось в Уголовном кодексе?

Новости Беларуси. Уголовная ответственность за выплату зарплат «в конвертах», усиление наказания за ложь в Сети, а также за умышленное блокирование дорог. 7 июня вступил в силу Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При его подготовке в Министерстве юстиции было проанализировано порядка 800 предложений государственных органов и граждан. В итоге законом исключено 10 статей Уголовного кодекса, а санкции по 70 составам изменены.