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Усиление наказания за ложь в интернете и умышленное блокирование дорог. Что изменилось в Уголовном кодексе?

07 июня 2021 07:06
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Новости Беларуси. Уголовная ответственность за выплату зарплат «в конвертах», усиление наказания за ложь в Сети, а также за умышленное блокирование дорог. 7 июня вступил в силу Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При его подготовке в Министерстве юстиции было проанализировано порядка 800 предложений государственных органов и граждан. В итоге законом исключено 10 статей Уголовного кодекса, а санкции по 70 составам изменены.

Усиление наказания за ложь в интернете и умышленное блокирование дорог. Что изменилось в Уголовном кодексе?-1

Уголовно наказуемыми стали незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности; неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий; повторное распространение запрещенной информации на интернет-ресурсах. Предусмотрена уголовная ответственность за экстремистскую деятельность и реабилитацию нацизма.

# Уголовное законодательство # общество # Фотофакт

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