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Казахстан увеличивает число авиарейсов с Беларусью

07 июня 2021 06:28
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Казахстан увеличит количество авиарейсов в Беларусь. Из Минска в Алматы и в обратном направлении лайнеры будут летать два раза в неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казахстан увеличивает число авиарейсов с Беларусью-1

Решение принято на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в Казахстане. До этого из Минска можно было долететь лишь до Нур-Султана и обратно. Рейсы совершались четыре раза в неделю.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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