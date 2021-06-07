Казахстан увеличивает число авиарейсов с Беларусью

Казахстан увеличит количество авиарейсов в Беларусь. Из Минска в Алматы и в обратном направлении лайнеры будут летать два раза в неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в Казахстане. До этого из Минска можно было долететь лишь до Нур-Султана и обратно. Рейсы совершались четыре раза в неделю.