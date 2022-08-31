Уши закладывает, как в самолёте. Вот как выглядит белорусская земля на глубине 420 метров

Новости Беларуси. На сотни метров под землей. В программе «Центральный регион» на СТВ отправимся к центру земли своими глазами увидеть, как работают солигорские горняки. Подземные лабиринты и риски для жизни. Как добывают красное золото? Рекорды и приветы из прошлого.

Мы полностью экипированы, и можно отправляться на калийный горизонт – так называют подземные этажи, где ведется добыча руды.

Первое впечатление – уши закладывает, как в самолете. С той разницей, что между этими шлюзами мы готовимся не взлетать, а нырять глубоко под землю.

Евгений Смехнов, исполняющий обязанности начальника участка № 5 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Чтобы было разряжение воздуха, сначала открывается одна шлюзовая дверь. Мы заходим, за собой ее закрываем, потом открываем, чтобы пройти к стволу.

– Мы сейчас почувствуем? Уши как в самолете заложит?

– Да.

В камеру ожидания подтягиваются шахтеры. На смену заступают с шуточками – при такой суровой работе без юмора никак. Спускаться навстречу центру Земли по шахтному стволу будем в транспортной кабине – их здесь называют «клети». Ламповая, самоспасатель и особые жетоны. Вот какие процедуры проходят шахтеры перед спуском – подробности.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы сейчас вместе с шахтерами отправляемся в клеть – специальный лифт, который доставит нас на промышленный горизонт, на глубину больше 400 метров. Клеть скользит вниз со скоростью 9 метров в секунду. На нашем рейсе аншлаг.

Привет, страна, с Днем шахтера!

Наша остановка. Взгляду открывается целый подземный город. Даже автовокзал свой есть. Отсюда шахтеры разъезжаются по забоям.

– А они ниже едут?

– Да, мы сейчас на втором горизонте, -420 метров. До места добычи четыре километра. Доставит нас «Белка» – это авто собственного производства, собранное специально для подземных тоннелей.

Евгений Смехнов:

Наша камера ожидания. Грубо говоря, как в городе остановка. Здесь собираются все работники и ждут свой автомобиль, который потом развозит по местам работы.

– Что за транспортное средство в роли маршрутного такси?

– Это наши новые машины. Они недавно поступили. Довольно-таки хорошие. «Белка». Сейчас мы попробуем на них покататься.

– Вы их сами делаете?

– Да, производство теперь у нас. Здесь полный привод, уже стоит коробка автомат. Что намного облегчило работу нашим водителям.

– Он бронированный?

– Нет, насчет брони я пошутил. Он просто из толстого металла. И отбойники сделаны, потому что здесь бывает очень скользко, особенно в летний период.

– Судя по всему, заносит на поворотах?

– Да. Бывает очень влажно в летний период в шахте.

По узкому штреку передвижение со скоростью всего 10-15 километров в час. Но за счет ограниченного пространства создается иллюзия, что едем мы гораздо быстрее. Вообще людям с клаустрофобией здесь не место. Хотя пещерные своды и коридоры, словно из фантастических фильмов, впечатляют, мысль о толще над головой не покидает ни на мгновение. В машине нет боковых стекол и нас обдувает свежим ветерком. Значит, едем по ходу воздушных потоков – свежий воздух подается на весь рудник от одного вентилятора с поверхности. По дороге мелькают медпункт и точки с огнетушителями. Водители ориентируются здесь по своей навигации с номерами и аббревиатурами.

– А если встречная?

– Здесь, как везде, правила дорожного движения. Преимущество у той машины, которая едет к стволу. До забоя совсем чуть-чуть, дальше – пешком. Шахта встречает непонятными и немного пугающими звуками. Наконец можно осмотреться и осознать, как глубоко человек погрузился в недра земли за ее богатствами.

Яна Шипко:

Вот эти два красных пласта на этом промышленном горизонте – это и есть залежи калия, ради которых наши шахтеры и проводят столько времени под землей.

Горная порода называется сильвинит. Красные прослойки в ее составе – минералы сильвина, серые – галита. Сильвинит и есть главный источник калия для производства удобрений. Первоначально на этих землях искали нефть. Но в 1949-м геологи обнаружили пласты калийной соли. Это открытие стало судьбоносным для будущей столицы белорусских шахтеров, да и всей страны.

Если первый миллиард тонн калийной руды был добыт за полувековую историю предприятия, то следующие полмиллиона всего за 10 лет. Технологии не стоят на месте. Сегодня в помощниках у шахтеров мощнейшее оборудование – настоящие подземные монстры, готовые вгрызаться в древнюю породу. Ежедневно в забой спускаются 1 400 шахтеров. Мы лишь на день получили такую возможность. Поднимаясь из подземного мира на свет, с облегчением вздыхаешь и начинаешь еще больше уважать представителей этой тяжелой профессии.