Ламповая, самоспасатель и особые жетоны. Вот какие процедуры проходят шахтёры перед спуском

Новости Беларуси. На сотни метров под землей. В программе «Центральный регион» на СТВ отправимся к центру земли своими глазами увидеть, как работают солигорские горняки. Подземные лабиринты и риски для жизни. Как добывают красное золото? Рекорды и приветы из прошлого.

Инопланетные виды на подъезде к Солигорску – яркое свидетельство масштабов добычи калийной соли, главного богатства белорусских недр. Старобинское месторождение – одно из крупнейших на планете. С момента открытия первого рудника здесь уже добыли больше 1 миллиарда 600 миллионов тонн полезных ископаемых. Уши закладывает, как в самолете. Вот как выглядит белорусская земля на глубине 420 метров – смотреть здесь.

Сегодня каждая пятая тонна калийной соли в мире производится на «Беларуськалии». А ради этого шахтеры каждый день, рискуя жизнью, опускаются под землю. Ко Дню шахтера здесь принято подводить итоги года и ставить рекорды. На один день мы отправимся в забой, чтобы своими глазами увидеть, как добывают «красное золото».

Евгений Смехнов, исполняющий обязанности начальника участка № 5 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Я провел целевой инструктаж по охране труда и по пользованию шахтным самоспасателем. Под своей фамилией расписываемся. Прошу получить каждому средства индивидуальной защиты и беруши для защиты органов слуха.

Дальше нас ждет помещение с теплым названием «ламповая». Здесь мы получим специальные лампы на каску – под землей это не только источник света, но и средство переговоров между шахтерами на расстоянии. Евгений Смехнов:

Лампа должна быть обязательно проверена до спуска в шахту. Включить, проверить. Если установлена, систему оповещения, мигает ли, срабатывает. Только после этого мы идем на спуск.

На плечо обязательно самоспасатель. Эти баллоны с кислородом за форму еще прозвали «термосок». Расставаться с ним под землей ни в коем случае нельзя. Евгений Смехнов:

Перед получением смотрим, чтобы не было повреждений видимых, чтобы ремень был цел. Только после этого мы надеваем его и регулируем под себя. После этого возможен спуск в шахту.

Вместо удостоверения под землей действуют особые жетоны. По ним отслеживают возвращение всех работников на нулевую отметку.