Минобразования озвучило сроки проведения вступительной кампании в вузах Беларуси

Новости Беларуси. Министерство образования озвучило сроки проведения вступительной кампании в вузах Беларуси. По сравнению с прошлым годом на 1 день сокращены сроки приёма документов на бюджет. В этом году подать их можно будет с 8 по 14 июля.

С 15 июля начинаются вступительные испытания по творчеству и физической культуре.

В случае проведения вузами дополнительного набора прием документов на вакантные бюджетные места пройдет с 26 по 28 июля.

Увеличены на 1 день сроки зачисления на платной основе - со 2 по 4 августа. Ранее на это отводилось только 2 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Суворова, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

После того, как пройдет зачисление на бюджет, будут объявлены на всех сайтах все учреждений образования оставшиеся вакантные места, дополнительный набор. В этом году допнабор пройдет не только на дневной форме, но и на заочной. После проведения допнабора у нас будет продолжаться прием на платную форму получения образования, который продлится по 1 августа. А 2-4 августа пройдет зачисление. 4 августа закончится вступительная кампания для граждан Республики Беларусь и лиц, которые пользуются правами граждан Республики Беларусь при поступлении. Для иностранцев она продлится до 15 октября.