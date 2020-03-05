Виталий Грицевич: «В последнее время агротуризм всё больше интегрируется в турбизнес»

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Макарина-Кибак: «Удобно, когда ты приедешь и посмотришь не только туристический объект, но и какие-то кулинарные изыски»

Виталий Грицевич, заместитель директора-начальник отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

На самом деле, можно говорить, что в последнее время агротуризм всё больше интегрируется в турбизнес. Но полноценного такого нет.

К сожалению, да, до сих пор наблюдаются факты, когда турфирма готова привезти группу людей – туристов на агроусадьбу, но в последний момент звонит хозяин и говорит: «Извините, у меня тут агроусадьбу сняли под проведение какого-то торжества. Поэтому не надо к нам людей везти».

Но в то же время, я говорю, динамика положительная есть. Я в последнее время смотрел статистику, которая к нам приходит, и мы видим, что, допустим, если брать такие дальние страны – Великобритания, Австралия, Финляндия – 80-90% граждан, которые отдыхали именно в агроусадьбах, их привезли именно турфирмы. Они заключили договора именно с туроператорами. То есть это показывает, получается, вовлечённость агроусадеб в турбизнес, но это нужно дальше развивать.