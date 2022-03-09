Прямой эфир

В Минске высадят 52 тысячи кустарников и 10 тысяч деревьев. Вдоль МКАД появятся хвойные

09 марта 2022 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске готовятся к озеленению. Весной запланировано высадить 10 тысяч деревьев и 52 тысячи кустарников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Места уже определены. Городские службы занимаются наведением порядка после зимы в парках и скверах.

В Минске высадят 52 тысячи кустарников и 10 тысяч деревьев. Вдоль МКАД появятся хвойные-1

В Минске вдоль дорог высадят ясени, клены, а также спиреи и можжевельники. Уделят внимание и Минской кольцевой: вдоль МКАД появятся хвойные как дополнительная защита от вредных выбросов. Помощь озеленителям окажут общественные организации, объединения и молодежь. Чтобы принять участие, следует оставить заявку на сайте Мингорисполкома на портале «Зеленый двор вместе».

В Минске высадят 52 тысячи кустарников и 10 тысяч деревьев. Вдоль МКАД появятся хвойные-4

Екатерина Короткина, руководитель службы Минскзеленстроя:
При планировании озеленения  в весенний период особое внимание уделялось Минской кольцевой автомобильной дороге. В этом году мы продолжим посадки в весенний период. Там будет высажено более 5 000 елей и значительное количество кустарниковых насаждений на транспортных развязках.

В цветочном оформлении ярко будет прослеживаться тема 955-летия столицы. Композиции, приуроченные ко Дню рождения города, появятся во всех районах. Уже подготовлены альбомы с эскизами.

# Озеленение # общество # Екатерина Короткина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Больше в Украине воюют языком, чем занимаются своей страной»
09 марта 2022 13:18

Лукашенко: «Больше в Украине воюют языком, чем занимаются своей страной»

Лукашенко на совещании по лесному хозяйству: «Кто-то может сесть просто в тюрьму, я вас предупреждаю»
09 марта 2022 11:06

Лукашенко на совещании по лесному хозяйству: «Кто-то может сесть просто в тюрьму, я вас предупреждаю»

Актовый зал тоже превратился в красную зону. Как минские поликлиники справились с волной омикрона?
09 марта 2022 10:09

Актовый зал тоже превратился в красную зону. Как минские поликлиники справились с волной омикрона?