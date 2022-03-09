В Минске высадят 52 тысячи кустарников и 10 тысяч деревьев. Вдоль МКАД появятся хвойные

Новости Беларуси. В Минске готовятся к озеленению. Весной запланировано высадить 10 тысяч деревьев и 52 тысячи кустарников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Места уже определены. Городские службы занимаются наведением порядка после зимы в парках и скверах.

В Минске вдоль дорог высадят ясени, клены, а также спиреи и можжевельники. Уделят внимание и Минской кольцевой: вдоль МКАД появятся хвойные как дополнительная защита от вредных выбросов. Помощь озеленителям окажут общественные организации, объединения и молодежь. Чтобы принять участие, следует оставить заявку на сайте Мингорисполкома на портале «Зеленый двор вместе».

Екатерина Короткина, руководитель службы Минскзеленстроя:

При планировании озеленения в весенний период особое внимание уделялось Минской кольцевой автомобильной дороге. В этом году мы продолжим посадки в весенний период. Там будет высажено более 5 000 елей и значительное количество кустарниковых насаждений на транспортных развязках.

В цветочном оформлении ярко будет прослеживаться тема 955-летия столицы. Композиции, приуроченные ко Дню рождения города, появятся во всех районах. Уже подготовлены альбомы с эскизами.