Усадьбы, музеи, Аллея писателей. Узнали, что посмотреть в Копыльском районе перед «Вытокамі»

Новости Беларуси. Раскрывая потенциал регионов через спорт, культуру, науку и образование. Финальный аккорд фестиваля «Вытокi» прозвучит 27 августа в Копыле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник прошел уже в пяти городах страны. Как Копыльский район встречает гостей, расскажет наш корреспондент Карина Верховцева.

Карина Верховцева, корреспондент:

Уютный Копыль принимает эстафету культурно-спортивного фестиваля «Вытокi». На первый день запланирован пресс-тур журналистов. Наша съемочная группа тоже отправляется в путешествие по знаковым местам этого города.

Карина Верховцева:

Этот район Минской области славится своим культурным наследием. Поэтому неспроста первым пунктом нашего назначения стала Аллея писателей. Она открылась в 2021 году. И здесь, на интерактивных скамейках, расположены QR-коды, отсканировав которые мы можем узнать интересную информацию о писателях, которые трудились в свое время в Копыльском районе.

Ну что ж, начало положено. Держим путь в направлении усадьбы «Мядовая заимка». В небольших регионах Беларуси особое внимание уделяется развитию агротуризма. Карина Верховцева:

Место живописное. Скажите, почему именно эта локация стала пунктом назначения для пресс-тура?

Анатолий Петкевич, директор усадьбы «Медовая заимка»:

Я хочу сказать, что наша усадьба «Медовая заимка» создана в этом месте, оно историческое, создано на бывшей усадьбе Станислава Рейтана. Это помещичий род, второй после Радзивиллов. На этом месте была выделена земля учреждению образования, на которой наши педагоги и учащиеся создали вот такой проект экологической направленности.

Карина Верховцева:

Сейчас мы находимся в литературном музее Кузьмы Чорного. К слову, здесь можно познакомиться не только с творчеством известного белорусского автора, но также узнать интересные факты о его судьбе и жизни.

Ольга Радкевич, заведующая Тимковичской сельской библиотекой:

Сям’я іх жыла не то что небагата, яны жылі ў нястачы. Былі бедныя. І пасля школы ён нават не пайшоў вучыцца ў настаўніцкую семінарую, таму што не хапала грошай. І ён з бацькам хадзіў па акрэсных вёсках і дапамагаў бацьку ў цяслярстве.

Пресс-тур продолжился семинаром в формате круглого стола, где обсудили вопросы подготовки спортсменов. Также прошли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Ну а приятным завершением дня стал концерт органной музыки.