Усадьбы, музеи, Аллея писателей. Узнали, что посмотреть в Копыльском районе перед «Вытокамі»
Новости Беларуси. Раскрывая потенциал регионов через спорт, культуру, науку и образование. Финальный аккорд фестиваля «Вытокi» прозвучит 27 августа в Копыле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник прошел уже в пяти городах страны.
Как Копыльский район встречает гостей, расскажет наш корреспондент Карина Верховцева.
Карина Верховцева, корреспондент:
Уютный Копыль принимает эстафету культурно-спортивного фестиваля «Вытокi». На первый день запланирован пресс-тур журналистов. Наша съемочная группа тоже отправляется в путешествие по знаковым местам этого города.
Карина Верховцева:
Этот район Минской области славится своим культурным наследием. Поэтому неспроста первым пунктом нашего назначения стала Аллея писателей. Она открылась в 2021 году. И здесь, на интерактивных скамейках, расположены QR-коды, отсканировав которые мы можем узнать интересную информацию о писателях, которые трудились в свое время в Копыльском районе.
Ну что ж, начало положено. Держим путь в направлении усадьбы «Мядовая заимка». В небольших регионах Беларуси особое внимание уделяется развитию агротуризма.
Карина Верховцева:
Место живописное. Скажите, почему именно эта локация стала пунктом назначения для пресс-тура?
Анатолий Петкевич, директор усадьбы «Медовая заимка»:
Я хочу сказать, что наша усадьба «Медовая заимка» создана в этом месте, оно историческое, создано на бывшей усадьбе Станислава Рейтана. Это помещичий род, второй после Радзивиллов. На этом месте была выделена земля учреждению образования, на которой наши педагоги и учащиеся создали вот такой проект экологической направленности.
Карина Верховцева:
Сейчас мы находимся в литературном музее Кузьмы Чорного. К слову, здесь можно познакомиться не только с творчеством известного белорусского автора, но также узнать интересные факты о его судьбе и жизни.
Ольга Радкевич, заведующая Тимковичской сельской библиотекой:
Сям’я іх жыла не то что небагата, яны жылі ў нястачы. Былі бедныя. І пасля школы ён нават не пайшоў вучыцца ў настаўніцкую семінарую, таму што не хапала грошай. І ён з бацькам хадзіў па акрэсных вёсках і дапамагаў бацьку ў цяслярстве.
Пресс-тур продолжился семинаром в формате круглого стола, где обсудили вопросы подготовки спортсменов. Также прошли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Ну а приятным завершением дня стал концерт органной музыки.
А вот основные площадки праздника порадуют белорусов уже завтра, 27 августа. Олимпийский квест для юных спортсменов, заезды гоночных машин, концерт с участием звезд белорусской эстрады. Организаторы подготовили множество сюрпризов.