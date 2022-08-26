«Молодёжь всё знает». Как уже не первый год семейный экипаж из тестя и зятя пробивается в лидеры жатвы?

Новости Беларуси. Свои герои жатвы есть в каждом хозяйстве. Несмотря на препятствия, которые порой устраивает погода, они, сохраняя выдержку и терпение, идут к цели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задерживаются лишний час в полях, чтобы уложиться в сроки и избежать потерь зерна. Для Александра Панкова и Виктора Алексейкова из Буда-Кошелевского района эта уборочная страда закончилась личным рекордом. С передовиками жатвы пообщалась наш корреспондент Анна Корольчук.

Давай тут подтянем немного трубу. Для Александра Панкова эта уборочная – 16-я. В сельское хозяйство мужчина пришел работать вслед за отцом. После армии сел за руль комбайна и понял: быть хлеборобом – его призвание. Опыт и профессиональные секреты не первый год помогают механизатору оставаться в лидерах жатвы. Накануне он с помощником закончил убирать зерновые.

Александр Панков, механизатор хозяйства «Белоруснефть-Особино»:

Намного больше был валовый сбор, лучше. Дожди были, зерно налилось. И урожайность соответственно была хорошая. Вначале были дожди, чуть мешали, а потом стала погода, и нормально.

Виктор Алексейков, помощник механизатора хозяйства «Белоруснефть-Особино»:

Сразу выходишь, думаешь: так убирать много. А как уберем? А потом недели три – и все заканчивается. Втягиваемся, можно еще молотить.

Вот уже три года этот экипаж можно назвать семейным – Александр работает в паре со своим тестем. Виктор Алексейков отдал аграрной сфере более 40 лет, однако отдыхать на пенсии так и не решился. Продолжает ездить в поля и помогает детям зарабатывать деньги. Своему делу постепенно учит и семилетнего внука.

Виктор Алексейков:

Он не вылазит из комбайна, внучка не хочет. А он трактористом будет. Молодежь все знает уже, читает. Старые уже могут отдыхать. Я же на пенсии. Общий намолот зерновых в хозяйстве составил практически 31 тысячу тонн при средней урожайности более 44 центнеров с гектара. Больше, чем в 2021-м. Со следующей недели приступят к сбору гречихи.

Анна Корольчук, корреспондент:

В Гомельской области поля «Белоруснефть-Особино» находятся в трех районах – Буда-Кошелевском, Ветковском и Кормянском. Параллельно с уборочной в хозяйстве активным темпом идет посевная. Озимый рапс займет 3 500 гектаров. После него в сентябре аграрии приступят к зерновым. Их площадь составит 6 000 гектаров. Из других стратегических культур, которые ждут своего часа и дозревают в полях «Особино», стоит выделить кукурузу и сою. Площадь последней здесь самая большая в Беларуси.

Дмитрий Волков, главный агроном хозяйства «Белоруснефть-Особино»:

К уборке соя сбросит листву полностью, останется один стебель и бобы. На сегодня идет плотное наливание бобов. Но жара вносит свои коррективы, и на данный момент она немного заторможена. Но я думаю, что к уборке все будет в порядке.