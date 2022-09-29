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В Вилейке по крышам домов ловили сбежавшего павлина

29 сентября 2022 07:03
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Новости Беларуси. Жители Вилейки устроили погоню за пропавшей птицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вилейке по крышам домов ловили сбежавшего павлина-1

Голубого павлина Гошу вилейчанам подарили, сообщив о его своенравном характере. Несмотря на то, что хозяева приучали Гошу к новому дому и держали на привязи, ему удалось сбежать. Экзотическую птицу пытались найти в соседних дворах с надеждой на то, что он решил навестить сородичей. Не получив результатов, хозяйка обратилась к участковому, так как была версия, что птицу могли украсть.

Обнаружить Гошу удалось случайно. Но как только к павлину приблизились, он взлетел на крышу дома, а после перепрыгнул и на соседнюю. В итоге экзотическую птицу словили после посещения 10-й крыши дома. В этот раз Гошу разместили более надежно.

# Птицы # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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