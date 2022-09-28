«Я вообще-то в школе вас не учу, я вам помогаю». В Гомеле наградили лучших учителей области

Новости Беларуси. Для них это не просто профессия, а настоящее призвание. Лучших учителей региона 28 сентября чествовали в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре собралось порядка тысячи гостей, чей труд бесценен. Накануне своего профессионального праздника они принимали теплые поздравления и заслуженные награды. Подробности в материале Анны Корольчук.

Елена Знахарчук, учитель физики гимназии № 14 Гомеля:

Прибор новый для вас многих, никто никогда не видел. Смелее, током не бьется. Называется амперметр.

В 2023 году Елена Знахарчук отметит профессиональный юбилей – 30 лет в педагогике. Полюбив физику благодаря своему школьному учителю, девочка решила пойти по его стопам. Признается: в семье сразу не поверили в ее преподавательские способности. Сегодня в них не усомниться. Успехи ее подопечных – тому подтверждение.

Елена Знахарчук:

Когда у них случаются какие-то значимые события, они звонят, они делятся. У меня выпускник 2008 года защитил кандидатскую в России. Звонил, присылал сканер своей кандидатской. Елена уверена: случайные люди в этой профессии не задерживаются. Без любви к предмету у детей не будет результатов. В 2021 году ее ученики получили семь дипломов в предметной олимпиаде, три международные награды и два стобалльных сертификата по централизованному тестированию.

Анна Корольчук, корреспондент:

В 2022 году 43 выпускника из Гомельской области получили стобалльные сертификаты по итогам централизованного тестирования. Это лучший показатель в стране. Еще в копилке региона второе место в общем рейтинге по результатам заключительного этапа олимпиад по учебным предметам и 13 побед в международных соревнованиях по информатике, математике и физике.

Все это заслуга терпеливой работы учителей, которые вовремя заметили таланты своих воспитанников и помогли их развить. Поддерживать, вдохновлять, быть другом – такие советы дают опытные наставники молодым коллегам. На областном торжестве, посвященном Дню учителя, назвали имена победителей регионального конкурса «Педагогический олимп». Среди них Владимир и Лариса Молчановы. Супруги – ветераны педагогического труда с профессиональным стажем практически в полвека. В сельской школе деревни Красная Слобода они воспитали не одно поколение детей.

Владимир Молчанов, учитель математики краснослободской средней школы Октябрьского района:

Я вообще-то в школе вас не учу, я вам помогаю – все. Я вам помогаю учиться – учитесь. Кто хочет, тот будет. Кого направлю куда-то где-то, но все остальное вы должны добиться сами.

Заслуженная награда нашла и Евгения Цалко. В 2002-м он приехал в агрогородок Залесье молодым специалистом. Вскоре возглавил местный ясли-сад – среднюю школу. Новый директор смог преобразить учреждение. Благодаря аграрным инициативам здесь появился свой сад и огород.