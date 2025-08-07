Урожай лучше, чем в 2024-м! Как идёт жатва-2025 – собрали факты и цифры этой уборочной

Жатва-2025 – очередной пример народного единства. Битва за урожай – это когда в полях, кроме аграриев, сотрудники МЧС и МВД, строители, повара, учителя, студенты. Покоряют золотую ниву и военные. Задействовано около полутысячи молодежных экипажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря трудовой мобилизации дело пошло быстрее. Если первый миллион тонн зерна покорился хлеборобам только за три недели жатвы, то еще три они сделали меньше чем за неделю и уже пошли на пятый миллион. Ливни хоть и размыли сроки уборочной, зато максимально налили колосья. Урожай удался – по сравнению с 2024 годом выше на 6 %. Собираем более 60 центнеров с гектара. На счету каждое зернышко. Задача, поставленная Президентом – положить в закрома 11 миллионов тонн. И для этого задействованы все ресурсы и предоставлены все возможности.

Давайте посмотрим, какие объемы, силы и средства задействованы в жатве-2025. В Беларуси практически 8,5 миллиона гектаров – это сельскохозяйственные земли. То есть больше 40 % от общей площади страны. Столько же, сколько и леса. В нынешней страде задействовано больше 40 тысяч человек и 7,5 тысячи единиц зерноуборочной техники. Добавьте сюда еще военные грузовики, и получится внушительный автопарк в поддержку караванов комбайнов в полях.

Доля сельского хозяйства в ВВП Беларуси составляет около 7 %. Это много. И не удивительно. Оно играет стратегическую роль в экономике нашей страны. О том, что эта сфера успешно развивается, говорят и цифры. У нас более полутора тысяч сельскохозяйственных организаций и еще более 3 300 крестьянских или фермерских хозяйств, количество которых постоянно растет.

Интересно, что средний возраст аграриев не выше 43 лет. Предсказуемо: среди представителей отрасли больше мужчин – почти 63 %. Впрочем, отлично с задачами сельского хозяйства справляются и женщины. Немало среди них и руководителей крупных хозяйств. Чествование тружениц села «Женщины за урожай» уже стало традиционным в Беларуси. Есть и представительницы профессий, которые считаются мужскими.