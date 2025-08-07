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Урожай лучше, чем в 2024-м! Как идёт жатва-2025 – собрали факты и цифры этой уборочной

07 августа 2025 16:51
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Жатва-2025 – очередной пример народного единства. Битва за урожай – это когда в полях, кроме аграриев, сотрудники МЧС и МВД, строители, повара, учителя, студенты. Покоряют золотую ниву и военные. Задействовано около полутысячи молодежных экипажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожай лучше, чем в 2024-м! Как идёт жатва-2025 – собрали факты и цифры этой уборочной-2

Благодаря трудовой мобилизации дело пошло быстрее. Если первый миллион тонн зерна покорился хлеборобам только за три недели жатвы, то еще три они сделали меньше чем за неделю и уже пошли на пятый миллион. Ливни хоть и размыли сроки уборочной, зато максимально налили колосья. Урожай удался – по сравнению с 2024 годом выше на 6 %. Собираем более 60 центнеров с гектара. На счету каждое зернышко. Задача, поставленная Президентом – положить в закрома 11 миллионов тонн. И для этого задействованы все ресурсы и предоставлены все возможности.

Белорусские аграрии намолотили 4 млн тонн зерна.

Урожай лучше, чем в 2024-м! Как идёт жатва-2025 – собрали факты и цифры этой уборочной-4

Давайте посмотрим, какие объемы, силы и средства задействованы в жатве-2025. В Беларуси практически 8,5 миллиона гектаров – это сельскохозяйственные земли. То есть больше 40 % от общей площади страны. Столько же, сколько и леса. В нынешней страде задействовано больше 40 тысяч человек и 7,5 тысячи единиц зерноуборочной техники. Добавьте сюда еще военные грузовики, и получится внушительный автопарк в поддержку караванов комбайнов в полях.

Урожай лучше, чем в 2024-м! Как идёт жатва-2025 – собрали факты и цифры этой уборочной-6

Доля сельского хозяйства в ВВП Беларуси составляет около 7 %. Это много. И не удивительно. Оно играет стратегическую роль в экономике нашей страны. О том, что эта сфера успешно развивается, говорят и цифры. У нас более полутора тысяч сельскохозяйственных организаций и еще более 3 300 крестьянских или фермерских хозяйств, количество которых постоянно растет.

Интересно, что средний возраст аграриев не выше 43 лет. Предсказуемо: среди представителей отрасли больше мужчин – почти 63 %. Впрочем, отлично с задачами сельского хозяйства справляются и женщины. Немало среди них и руководителей крупных хозяйств. Чествование тружениц села «Женщины за урожай» уже стало традиционным в Беларуси. Есть и представительницы профессий, которые считаются мужскими.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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