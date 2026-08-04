Урожай будет богатым! Как проходит уборочная кампания в Беларуси?

Белорусские хлеборобы с каждым обмолоченным гектаром приближают окончание жатвы. Темпы работ в этом сезоне опережают прошлогодние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии готовы к севу озимых культур – Горлов

Главную ставку аграрии сделали на культуры, которые традиционно обеспечивают максимальную урожайность. Практически убраны озимая рожь и ячмень, параллельно в закрома отправляются пшеница и тритикале, на завершающей стадии и уборка озимого рапса. Состояние зерна на полях наглядно подтверждает: урожай будет богатым, и планку 2025 года Беларусь точно удержит.