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Урожай будет богатым! Как проходит уборочная кампания в Беларуси?

04 августа 2026 07:42
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Белорусские хлеборобы с каждым обмолоченным гектаром приближают окончание жатвы. Темпы работ в этом сезоне опережают прошлогодние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии готовы к севу озимых культур – Горлов

Главную ставку аграрии сделали на культуры, которые традиционно обеспечивают максимальную урожайность. Практически убраны озимая рожь и ячмень, параллельно в закрома отправляются пшеница и тритикале, на завершающей стадии и уборка озимого рапса. Состояние зерна на полях наглядно подтверждает: урожай будет богатым, и планку 2025 года Беларусь точно удержит. 

Урожай будет богатым! Как проходит уборочная кампания в Беларуси?-2

Ход уборочной кампании накануне стал одной из ключевых тем доклада главы Минсельхозпрода Президенту Беларуси. В полях техника задействована с раннего утра и до позднего вечера, а в некоторых хозяйствах работы продолжаются даже в ночные часы.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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