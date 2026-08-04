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В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары

04 августа 2026 07:40
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Из-за аномального зноя в Беларуси объявлен красный уровень опасности. На юге страны столбики термометров поднимутся до + 36 градусов. В это же время западные регионы накроют штормовые ливни, грозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за аномальной жары-2

Экстренные службы работают в усиленном режиме. В МЧС предупреждают: сухой ветер повышает риск лесных пожаров. ГАИ рекомендует водителям отказаться от дальних поездок, а спасатели просят отдыхающих на водоемах не заплывать за буйки и отказаться от алкоголя. Внимательными нужно быть абсолютно всем, ведь, по прогнозам синоптиков, сегодняшний зной – лишь репетиция. К четвергу жара в Беларуси достигнет + 40 градусов.

# Погода в Беларуси

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