Белорусские аграрии готовы к севу озимых культур – Горлов

Продовольственная безопасность на стыке сезонов: от оперативных сводок текущей жатвы до стратегического задела на будущий год. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова о ключевых задачах агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор получился обстоятельным. В центре внимания не только уборочная кампания, но и подготовка к севу озимых, а также жесткое соблюдение технологий при возведении современных телятников. Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Горлова.

Особое внимание – стратегическим поручениям Президента, которые давались на республиканском селекторном совещании. Требование главы государства вытеребить товарный лен до 1 августа выполнено: все области с задачей справились. Сейчас аграрии восточных и северных регионов завершают уборку оставшихся 9 тысяч гектаров семеноводческих посевов. Эту работу планируют завершить до 20 августа. Помимо темпов жатвы, Юрий Горлов доложил Президенту о полной готовности к старту сева озимых культур. В стране уже подготовлено более половины площадей под озимый рапс. Витебская, часть Могилевской и северные районы Минской области уже активно включились в процесс и вывели машины в поля. В целом под эту стратегическую культуру отведено 457 тысяч гектаров.

Как обстоит ситуация с озимым севом? Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы готовим площади уже под сев зерновых культур. Здесь очень четкая задача поставлена с учетом того, что мы второй год имеем рекордный вал зерна. И глава государства поставил задачу, чтобы базовый год был 2025-й, когда мы намолотили чуть более 11 млн тонн зерна. Мы придерживаемся этой цифры и идем вперед. Для того чтобы идти дальше, мы в этом году в разрезе каждой сельхозорганизации пересматриваем (где нужно) отдельно структуру посевных площадей. Чтобы удельный вес озимых культур зерновых приближался к 80 %. По Минской области у нас уже удельный вес достиг 82 %. Не все хозяйства приблизились к этому показателю. Это наш резерв получения зерна в 2027 году, и мы проводим эту работу уже вместе с аграриями нашей страны.

Александр Лукашенко интересовался и ходом строительства профилакториев для телят. Глава государства делает акцент на строжайшем соблюдении технологий. Глава государства не раз ставил задачу и выдвигал требования к строительству профилакториев для телят, или телятников. В частности, говорил, что все должно быть дешево, функционально, но при этом должны соблюдаться все технологии. Какая работа в этом направлении ведется? Юрий Горлов:

528 профилакториев нам надо построить в этом году, у нас уже построен 161. Работа продолжается, в высокой степени готовности у нас большая половина профилакториев. Потому что, согласно утвержденному графику, основной ввод – это август – сентябрь текущего года. То есть мы поставили задачу: до 1 октября все профилактории должны быть введены в эксплуатацию.