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В Буда-Кошелёвском районе починили водонапорную башню после звонка местных жителей на прямую линию райисполкома

26 мая 2018 13:14
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Новости Беларуси. Традиционные телефонные линии прошли 26 мая по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные вопросы традиционно по благоустройству территории и ЖКХ.

В Буда-Кошелёвском районе починили водонапорную башню после звонка местных жителей на прямую линию райисполкома-1

Так, месяц без воды прожили жители агрогородка Кривск в Буда-Кошелевском районе. Починить находящуюся на балансе водонапорную башню местное сельхозпредприятие не спешило. Катализатором процесса выступил звонок местных жителей на телефон прямой линии райисполкома. На починку водопровода понадобилось всего несколько часов.

В Буда-Кошелёвском районе починили водонапорную башню после звонка местных жителей на прямую линию райисполкома-3

Вячеслав Кириленко, управляющий делами Буда-Кошелевского райисполкома:
Вопросы по водоснабжению особых проблем не вызывают, если это касается водопровода нашего КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Особые проблемы вызывает сельскохозяйственная территория, где некоторые водопроводные сети находятся на балансе сельскохозяйственных предприятий.

К слову, в среднем на телефон прямой линии Буда-Кошелевского райисполкома поступает не более пяти звонков. Количество обращений сокращалось на протяжении нескольких лет и теперь пришло к такому стабильному показателю.

# Прием граждан

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