В Буда-Кошелёвском районе починили водонапорную башню после звонка местных жителей на прямую линию райисполкома

Новости Беларуси. Традиционные телефонные линии прошли 26 мая по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные вопросы традиционно по благоустройству территории и ЖКХ.
Новости Беларуси. Традиционные телефонные линии прошли 26 мая по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные вопросы традиционно по благоустройству территории и ЖКХ.
Так, месяц без воды прожили жители агрогородка Кривск в Буда-Кошелевском районе. Починить находящуюся на балансе водонапорную башню местное сельхозпредприятие не спешило. Катализатором процесса выступил звонок местных жителей на телефон прямой линии райисполкома. На починку водопровода понадобилось всего несколько часов.
Вячеслав Кириленко, управляющий делами Буда-Кошелевского райисполкома:
Вопросы по водоснабжению особых проблем не вызывают, если это касается водопровода нашего КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».
Особые проблемы вызывает сельскохозяйственная территория, где некоторые водопроводные сети находятся на балансе сельскохозяйственных предприятий.
К слову, в среднем на телефон прямой линии Буда-Кошелевского райисполкома поступает не более пяти звонков. Количество обращений сокращалось на протяжении нескольких лет и теперь пришло к такому стабильному показателю.