В Буда-Кошелёвском районе починили водонапорную башню после звонка местных жителей на прямую линию райисполкома

Новости Беларуси. Традиционные телефонные линии прошли 26 мая по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные вопросы традиционно по благоустройству территории и ЖКХ.

Так, месяц без воды прожили жители агрогородка Кривск в Буда-Кошелевском районе. Починить находящуюся на балансе водонапорную башню местное сельхозпредприятие не спешило. Катализатором процесса выступил звонок местных жителей на телефон прямой линии райисполкома. На починку водопровода понадобилось всего несколько часов.