Уроки от Метровича и познавательные фильмы. Как Минский метрополитен обучает детей правилам безопасности?

Минский метрополитен запустил акцию «Внимание: дети в метро!» Основная цель – научить подрастающее поколение правилам безопасного поведения в подземке. Очень важно знать их, ведь уже с 7 лет ребенок имеет право ездить в метро без сопровождения взрослых и к этому нужно быть готовым и родителям, и детям.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Наиболее доступно такие правила в игровой форме может показать не просто наш какой-то сотрудник, а наш интересный анимационный персонаж, мы его называем Метровичем.

Во время акции дети получают красочные листовки и различные сувениры, участвуют в викторинах и фотографируются с добродушным персонажем. Образ Метровича был создан давно, его прототипом стал начальник станции Малиновка-Петровщина Владимир Михайлович Кожедуб.

Андрей Дроб:

Сначала он выглядел, просто как обычный человечек статичный, которого мы размещали на различные плакаты по безопасности, но со временем мы поняли, что нам нужен настоящий, живой Метрович. Кстати, в роли Метровича выступают наши штатные работники – Алексей Пестрак, Алексей Данилов, Павел Нестерук. Они успешно общаются с детьми, и им нравится это.

Акция стартовала 8 июня и продлится в течение всего летнего и осеннего периодов. Метрович появится на разных станциях. Андрей Дроб:

Мы обращаем внимание, даже как правильно войти в метро, миновать зону турникетов, как себя вести на эскалаторе. Допустим, на эскалаторе нужно держаться правой стороны, нужно стоять, нельзя бегать, ходить, потому что это может привести к травме. Очень приятно, что многие дети знают, как себя правильно вести в метро. Мероприятие не ограничено пребыванием ростовой куклы в подземке. Работники метрополитена посещают также учреждения образования и проводят там уроки безопасности. В помощь также снято несколько мультфильмов.

Андрей Дроб:

Первый был посвящен правилам поведения на эскалаторе. Второй мультфильм был связан с тем, что делать, если уронил предмет на пути. И такая серьезная серия: что делать, если ты сам нечаянно оказался на путях. Контактный рельс, который идет под платформой и находится в ярко-желтом коробе – там идет напряжение 820 вольт, и оно смертельно опасно для человека.