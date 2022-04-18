Уроки лёжа для детей со сколиозом. В Могилёвской школе-интернате появилось новое оборудование

Новости Беларуси. В Могилевской школе-интернате появились новые кушетки, которые сделают обучение детей со сколиозом более комфортным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мебель не часть интерьера, а медицинский тренажер, который позволяет снять лишнюю нагрузку со спины. Ребята здесь не сидят за партами. Не только устные, но и письменные занятия в школе проходят в положении лежа.

Евгений Рудаковский, директор Могилевской санаторной школы-интерната для детей, больных сколиозом:

Благодаря этим современным кушеткам дети могут, во-первых, правильно держать форму лежа, им проще заниматься. Регулируемые треугольники на груди позволяют удобнее воспринимать занятия, темы и производить письмо. В случае, если ребенок устает, есть поднимающаяся спинка, которая также помогает ребенку корректировать его осанку во время сидения на уроках и участвует в процессе его лечения.