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Уроки лёжа для детей со сколиозом. В Могилёвской школе-интернате появилось новое оборудование

18 апреля 2022 06:25
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Новости Беларуси. В Могилевской школе-интернате появились новые кушетки, которые сделают обучение детей со сколиозом более комфортным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уроки лёжа для детей со сколиозом. В Могилёвской школе-интернате появилось новое оборудование-1

Мебель не часть интерьера, а медицинский тренажер, который позволяет снять лишнюю нагрузку со спины. Ребята здесь не сидят за партами. Не только устные, но и письменные занятия в школе проходят в положении лежа.  

Уроки лёжа для детей со сколиозом. В Могилёвской школе-интернате появилось новое оборудование-4

Евгений Рудаковский, директор Могилевской санаторной школы-интерната для детей, больных сколиозом:  
Благодаря этим современным кушеткам дети могут, во-первых, правильно держать форму лежа, им проще заниматься. Регулируемые треугольники на груди позволяют удобнее воспринимать занятия, темы и производить письмо. В случае, если ребенок устает, есть поднимающаяся спинка, которая также помогает ребенку корректировать его осанку во время сидения на уроках и участвует в процессе его лечения.

Уроки лёжа для детей со сколиозом. В Могилёвской школе-интернате появилось новое оборудование-7

Школа принимает детей, у которых диагностируют вторую и выше степень заболевания. Сейчас на лечении больше 100 детей со всей области. Обновить оборудование удалось благодаря республиканской акции «Наши дети».

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Евгений Рудаковский # Фотофакт

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