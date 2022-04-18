Защита пернатых и уменьшение аварий на ЛЭП. В Гродненской области установят более 14 тысяч птицезащитных устройств

Новости Беларуси. В 2022 году в Гродненской области установят более 14 тысяч птицезащитных устройств на линиях электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты используют пластиковые конструкции в виде «ершей» и колпаков. Особую опасность для проводов представляют крупные птицы, например, аисты. Они могут оборвать линии или свить гнезда на опорах в самых опасных местах. К тому же линии электропередачи находятся под напряжением, и крылатые могут получить удар электрическим током – к сожалению, такие случаи бывали. Работники «Гродноэнерго» постоянно ведут мониторинг местности, выявляют участки наибольшего скопления птиц – это зависит от севооборота сельхозкультур. Там установка птицезащитных устройств в приоритете.

Евгений Куклинов, начальник службы линий электропередачи филиала Гродненские электрические сети предприятия «Гродноэнерго»:

Применение данных устройств на опорах исключает возможность обустройства гнездования на опорах воздушных линий электропередач. Таким образом, исключается возможность травмирования птиц электрическим током и, соответственно, гибели пернатых. Также мы постоянно отслеживаем новые тенденции в этой области: применяются и полимерные накладки на изоляторы, применяется полимерная изоляция.