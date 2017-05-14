Упражнение на пресс, ягодицы и руки: готовимся к сезону мини-бикини с продюсером группы «Топлесс» Светланой Лис

Юрий Царев, телеведущий СТВ:

Добрый день. Веселая физкультминутка. Меня зовут Юрий Царев, и я рад всех приветствовать в программе «Большой завтрак». По традиции, а это уже стало хорошей доброй традицией, мы готовимся вместе с вами, дорогие телезрительницы, к сезону мини-бикини.

Итак, друзья, встречайте. Продюсер группы «Топлесс», ресторатор и просто красавица Светлана Лис. Света привет. Ты давно занимаешь?

Светлана Лис, продюсер группы «Топлесс»:

Я думаю, где-то полтора года, примерно. Иногда перерывчики бывают. Приболею, бывает просто лень. Но стараюсь хотя бы 2-3 раза в неделю ходить. Юрий Царев, телеведущий СТВ:

А наш тренер сегодня – это профессионал своего дела Максим Никонов. Макс, привет. Скажи, легко ли тренировать девушек? Капризничают они?

Максим Никонов, тренер:

Они, конечно капризничают. Но мало того, что их тренировать легко, их еще тренировать приятнее, чем парней. Ни одна тренировка не обходится без разминки. 10-15 минут достаточно. Это делается для того, чтобы согреть организм, подготовить сердечнососудистую систему, мышцы и связки к предстоящим нагрузкам. Максим Никонов, тренер:

В фитнесе самое главное – хорошее настроение. Поэтому от тренировки получаем максимум позитива.

Ходьбу можно разнообразить. К примеру, интервальный вариант: чередовать быструю и медленную дорожку. Или взять в руки небольшие гантели и ходить с ними. Максим Никонов, тренер:

Акцент сегодня сделаем на ягодицы, пресс, руки. Пойдет так? Отлично. Начинается разминка с гиперэкстензии.

Этот тренажер помимо укрепления спины дает нагрузку на ягодицы. Становимся в тренажер, руки за голову, плавненько опустились, поднялись, зафиксировались.

О тренажере. 10-12 повторений. Отдых между подходами не больше минуты. Дальше перейдем к прессу на брусьях. Максим Никонов, тренер:

Пресс на брусьях: акцент делается на нижнюю часть пресса. Одно из таких базовых упражнений. Оно очень эффективное. Фиксируемся на брусьях, 90 градусов угол, фиксируем и плавненько опускаем. Полностью ноги внизу не опускаем. Пресс не должен расслабляться. Если тяжело прямыми ногами, есть вариант – ноги, согнутые в коленях.

При подъеме делаем выдох. Следите, чтобы тело не раскачивалось. Ноги не должны подниматься по инерции – так пресс вы не накачаете. Кстати, еще один лайфхак. Замечали, что после смеха начинают болеть мышцы пресса? Они также работают. Поэтому чаще смейтесь – это полезно во всех смыслах. Максим Никонов, тренер:

Сделаем приседания с акцентом на ягодицы. Становимся в тренажер. Ноги пяточками по линии, плечами упираемся в тренажерчик. Подняли его, зафиксировали. Ноги либо вместе, либо узкая постановка, колени слегка согнуты. Таз отводим назад, спина при этом остается ровненькая. Вверху ноги полностью не выпрямляем, колени остаются слегка согнуты. Чувствуем, как растягивается задняя поверхность бедра и ягодицы.