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День государственных флага и герба отмечает Беларусь

14 мая 2017 10:30
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Новости Беларуси. День государственных флага и герба отмечает Беларусь. Традиционно, начиная с 1995 года, во второе воскресенье мая в этот праздник принято отдавать почести символам национального единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем Государственного герба и Государственного флага поздравление соотечественникам адресовал Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории.

# общество # Праздничные даты

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