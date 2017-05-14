Новости Беларуси. День государственных флага и герба отмечает Беларусь. Традиционно, начиная с 1995 года, во второе воскресенье мая в этот праздник принято отдавать почести символам национального единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем Государственного герба и Государственного флага поздравление соотечественникам адресовал Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый из нас должен понимать: верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории.