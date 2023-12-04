Упал, очнулся, гипс: как избежать травматизма в гололёд

Медики продолжают фиксировать гололедные травмы. За минувшие выходные только в Могилевской области за медицинской помощью с такими повреждениями обратились почти 60 человек. Две недели беспрерывных осадков в регионе стали причиной неудачного падения больше полутысячи человек. В министерстве отметили, что с первым снегом частота обращений традиционно увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О тех, кто не устоял на ногах от удара стихии, – в материале Юлии Мычки.

Каждого третьего пациента в этой очереди к травматологу привел скользкий характер погоды. Причем, далеко не все белорусы спешат к доктору сразу после неудачного падения. Понедельник – время терпеливых. Тех, кто выходные провел в надежде, что боль пройдет.