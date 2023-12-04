Упал, очнулся, гипс: как избежать травматизма в гололёд
Медики продолжают фиксировать гололедные травмы. За минувшие выходные только в Могилевской области за медицинской помощью с такими повреждениями обратились почти 60 человек. Две недели беспрерывных осадков в регионе стали причиной неудачного падения больше полутысячи человек. В министерстве отметили, что с первым снегом частота обращений традиционно увеличивается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О тех, кто не устоял на ногах от удара стихии, – в материале Юлии Мычки.
Каждого третьего пациента в этой очереди к травматологу привел скользкий характер погоды. Причем, далеко не все белорусы спешат к доктору сразу после неудачного падения. Понедельник – время терпеливых. Тех, кто выходные провел в надежде, что боль пройдет.
Диагностика любой травмы начинается с рентгена. В могилевском травмпункте уже полностью отказались от печатных снимков в пользу цифровых. Проводить манипуляции стало намного удобнее: например, масштабировать нужные фрагменты, чтобы рассмотреть мелкие детали. Накладывать гипс теперь можно не отрывая взгляд от снимка, который находится прямо перед глазами.
Дмитрий Иванов, травматолог-ортопед Могилевской центральной поликлиники:
У нас имеется сетевое подключение по снимкам – мы можем в манипуляционных наших комнатах напрямую видеть, с чем мы работаем в данный момент.
Чаще всего при падении люди ломают руки, плечи, кисти. И если в травмпункт обращаются те, кто еще в состоянии добраться сюда самостоятельно, то в больницу скорой медицинской помощи жертв зимней непогоды везет неотложка. За последние сутки сюда поступили 9 пациентов, пять из которых получили серьезную «скользкую» травму. Еще в субботу Владимир Харитонов привычным шагом шел в магазин, а теперь, поcле операции, привыкает к костылям.
Владимир Харитонов, житель Могилева:
Нечаянно вот поскользнулся на неровностях – сломал ногу.
Подробнее о том, как избежать травм в скользкую погоду, – смотрите в видеосюжете.