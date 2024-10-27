Прямой эфир

Университет гражданской защиты МЧС распахнул свои двери для абитуриентов

27 октября 2024 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Знакомство с профессией. Университет гражданской защиты МЧС накануне распахнул двери для абитуриентов. С буднями спасателей познакомились свыше тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Университет гражданской защиты МЧС распахнул свои двери для абитуриентов-2

Они увидели учебно-лабораторную базу, узнали об условиях поступления и специфике обучения. Ярким аккордом мероприятия стала демонстрация курсантами практических навыков по тушению пожаров, оказанию первой помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Завершился день открытых дверей показом специального снаряжения и техники, используемой в различных чрезвычайных ситуациях.

Университет гражданской защиты МЧС распахнул свои двери для абитуриентов-4

Илья Борисевич, заместитель председателя приемной комиссии Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Гостям была представлена концертная программа, которая, кроме творческих номеров, включала в себя информационное сопровождение о правилах приема в университет. В том числе смогли познакомиться абитуриенты с элементами пожарно-спасательного спорта, промышленного альпинизма, а также элементами боевой работы пожарной аварийно-спасательной части университета. 

Университет гражданской защиты МЧС распахнул свои двери для абитуриентов-6

Университет на базе общего высшего образования готовит специалистов по двум направлениям – «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», а также «Пожарная и промышленная безопасность». Ежегодно учреждение выпускает свыше 200 спасателей. 

# МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Кто хочет сделать летающий автомобиль и почему китайское – это не дешевое? Большой разговор с Геннадием Свидерским
27 октября 2024 07:38

Кто хочет сделать летающий автомобиль и почему китайское – это не дешевое? Большой разговор с Геннадием Свидерским

3-й чемпионат Беларуси по колке дров среди СМИ пройдёт 7 ноября
27 октября 2024 07:37

3-й чемпионат Беларуси по колке дров среди СМИ пройдёт 7 ноября

В чём большое отличие белорусов и китайцев? Геннадий Свидерский удивил
27 октября 2024 07:31

В чём большое отличие белорусов и китайцев? Геннадий Свидерский удивил