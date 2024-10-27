Университет гражданской защиты МЧС распахнул свои двери для абитуриентов

Знакомство с профессией. Университет гражданской защиты МЧС накануне распахнул двери для абитуриентов. С буднями спасателей познакомились свыше тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знакомство с профессией. Университет гражданской защиты МЧС накануне распахнул двери для абитуриентов. С буднями спасателей познакомились свыше тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они увидели учебно-лабораторную базу, узнали об условиях поступления и специфике обучения. Ярким аккордом мероприятия стала демонстрация курсантами практических навыков по тушению пожаров, оказанию первой помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Завершился день открытых дверей показом специального снаряжения и техники, используемой в различных чрезвычайных ситуациях.
Илья Борисевич, заместитель председателя приемной комиссии Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Гостям была представлена концертная программа, которая, кроме творческих номеров, включала в себя информационное сопровождение о правилах приема в университет. В том числе смогли познакомиться абитуриенты с элементами пожарно-спасательного спорта, промышленного альпинизма, а также элементами боевой работы пожарной аварийно-спасательной части университета.
Университет на базе общего высшего образования готовит специалистов по двум направлениям – «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», а также «Пожарная и промышленная безопасность». Ежегодно учреждение выпускает свыше 200 спасателей.