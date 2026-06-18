«Мы не должны мириться с подобными актами»: генсек ОДКБ осудил атаку ВСУ под Брянском

Александр Лукашенко сегодня, 18 июня, поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавших же в результате атаки ВСУ в эти минуты доставляют в столичные клиники для оказания дальнейшей медицинской помощи. Эвакуация проводится по поручению Президента.

Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Беларуси. Ему вручена нота протеста в связи с атакой. Удар по гражданскому транспорту строго осудили в ООН, СНГ и ОДКБ.

Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

Здравый смысл во всех государствах не должен равнодушно относиться к подобным преступлениям. Это акт преступления, независимо от того, кто совершает это преступление, независимо от того, против какого гражданского населения. Мы осуждаем подобные акты. Поэтому то, что произошло вчера, естественно, это такой акт, с которым мы не должны мириться.

Накануне поздно вечером основная группа пассажиров – все те, кто не пострадал – благополучно вернулись домой и уже находятся со своими семьями. В момент атаки в салоне были 44 человека, из которых 28 – дети-спортсмены из Речицы.