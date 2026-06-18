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Перегрузка незрелой психики! Психолог рассказала, почему развивается зависимость от гаджетов у детей

18 июня 2026 11:35
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Настасья Пинчук, корреспондент:
Сегодня мы проводим в телефонах больше времени, чем спим. А для детей этот экран стал целым миром. Там друзья, игры, лайки. Как вернуть ребенка в реальность, пока он окончательно не ушел в Сеть, разберемся прямо сейчас. 

Родители все чаще бьют тревогу. Увлечение гаджетами перегружает незрелую психику, тормозит развитие, стремительно ухудшает зрение и подменяет живое общение виртуальным суррогатам. Короткие ролики формируют клиповое мышление и у детей, и у взрослых. Бесконечный просмотр яркого контента вызывает дофаминовую зависимость, которая напрямую бьет по гормональному фону и психике. Как следствие, выполнять задачи, требующие концентрации и усидчивости, становится не под силу. 

В интернете ребенок становится один на один с жестоким миром. Начиная с подросткового возраста, регулировать цифровой поток становится сложно. Главная задача семьи – защитить детей от пагубного влияния соцсетей. 

Перегрузка незрелой психики! Психолог рассказала, почему развивается зависимость от гаджетов у детей-2

Ирина Карпович, психолог:
Гаджет может быть не просто игрушкой, а заполнением пустоты. Очень часто гаджет сравнивают с отсутствующим родителям. И ребенок, подросток, пользуясь гаджетом, заполняет ту пустоту и получает то общение, которого ему не хватает дома. Один из экспериментов можно назвать «каменное лицо в цифровом веке». Маленький ребенок, не получая эмоциональной подпитки от матери, испытывает ощущение, очень похожее на панику. С подростком происходит то же самое. Если родитель подростка в телефоне, либо в принципе не обращает на него внимания, у ребенка, у подростка та же паника, тот же эмоциональный голод. 

Подробности в видео

# Психология # Дети

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