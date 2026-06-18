Перегрузка незрелой психики! Психолог рассказала, почему развивается зависимость от гаджетов у детей

Настасья Пинчук, корреспондент:

Сегодня мы проводим в телефонах больше времени, чем спим. А для детей этот экран стал целым миром. Там друзья, игры, лайки. Как вернуть ребенка в реальность, пока он окончательно не ушел в Сеть, разберемся прямо сейчас.

Родители все чаще бьют тревогу. Увлечение гаджетами перегружает незрелую психику, тормозит развитие, стремительно ухудшает зрение и подменяет живое общение виртуальным суррогатам. Короткие ролики формируют клиповое мышление и у детей, и у взрослых. Бесконечный просмотр яркого контента вызывает дофаминовую зависимость, которая напрямую бьет по гормональному фону и психике. Как следствие, выполнять задачи, требующие концентрации и усидчивости, становится не под силу.

В интернете ребенок становится один на один с жестоким миром. Начиная с подросткового возраста, регулировать цифровой поток становится сложно. Главная задача семьи – защитить детей от пагубного влияния соцсетей.