«Уникальный образовательный ресурс». В Минске наградили школьников в рамках олимпиады «Юный финансист»

Новости Беларуси. Юные белорусы осваивают основы финансовой грамотности. Школьников награждали в Минске в рамках межрегиональной олимпиады «Юный финансист», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интеллектуальное состязание проходило в онлайн-режиме на платформе образовательного портала «ЯКласс».

Участники должны были решить ряд интересных задач, связанных с планированием личного бюджета, использованием банковских карт, депозитов, кредитов. Победители получили ценные призы от генерального партнёра – «Альфа-Банка».

Елена Громыко, учащаяся 7 класса, победительница олимпиады:

Я хочу связать свою дальнейшую судьбу с банком, с финансами, то есть начинающий банкир.

Вадим Трухин, член правления ЗАО «Альфа-Банк»:

Это наш весьма плодотворный проект совместно с «ЯКлассом». Основной фокус в развитии финансовой грамотности нашего подрастающего поколения.





Ольга Лелюкова, заместитель директора по информационной работе ООО «Теорема знаний»:

«ЯКласс» сегодня – это уникальный образовательный ресурс. Подготовка по всем предметам школьной программы на нём проходит в виде тестов. И благодаря этому, наши ученики сдают успешно не только тестирования в школе, но и вступительные экзамены в вузы.