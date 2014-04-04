Уникальный мини-зоопарк «Карлуша» в Минске закрывают. Почему и что будет с его обитателями?

Новости Беларуси. Уникальный мини-зоопарк «Карлуша» в Минске будет закрыт. Такие предписания дала санстанция. Местные жители обеспокоены, что их дети лишатся уникального живого уголка. А это фазаны, более полусотни декоративных голубей, куры из Армении, Сирии, Литвы, а также кролики, белки, аисты и дикобразы.

Мини-зоопарк «Карлуша» – детище Леонида Александровича. Он посвятил ему 14 лет свой жизни.

Мужчина знает о птицах все и с удовольствием проводит экскурсии посетителям, причем совершенно бесплатно. Сейчас создатель этого зоосада пересчитывает оставшихся питомцев.

Леонид Гермацкий, создатель мини-зоопарка «Карлуша»:

Сколько через наш руки прошло птиц, которых мы лечили, спасали. Если удавалось вылечить, выпускали в природу.

Осталось немного фазанов, курочек декоративных. Остались раненые птицы, которых заберут сердобольные люди, немножко птиц наших лесов.

Зоопарк пользовался огромной популярностью у детворы со всей округи. А посмотреть здесь действительно было на что: более полусотни пород голубей, десятки разновидностей кур, несколько фазанов. Здесь обитали даже птицы из Армении, Сирии и Литвы. А также кролики, белки, аисты и дикобразы. Остались единицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители:

Я ходил в этот зоопарк, видел кроликов, птиц разных, гусей. Особенно мы с мамой любили, когда я был маленький, ходить кормить гусей.

Здесь все довольно прилично, убирается. Запахов нет. Может, иногда петушки поют по утрам, но это же хорошо.

Лично я тут просто вырос. Все сознательное время, которое прошло, это было здесь. Вообще куча воспоминаний связано.

Однако не всем жителям микрорайона нравился этот уголок живой природы прямо под окнами. Недовольные соседи написали жалобу в санитарные службы. Мол, зоопарк – рассадник инфекции и от него много шума и запахов.

Проверка установила, что на каждого животного есть справка ветеринара. Тем не менее зоопарк закроют.

Елена Борисевич, заведующая отделением гигиены детей и подростков Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района Минска:

Санитарно защитная зона от ограждений зоопарка до жилых домов не выдержана: составляла менее 10 м при норме в 50 м. Поэтому нами было вынесено предписание о запрещении работы зоопарка «Карлуша».

Последние дни посетители этого мини-зоопарка могут понаблюдать за питомцами. Уже 4 апреля этот фазан переедет к новым хозяевам. Что будет с остальными птицами пока не известно.

До 7 апреля уникальный зоопарк прекратит свое существование. Все птицы к этому сроку должны быть пристроены. Иначе им грозит усыпление. А ведь в столице осталось не так уж много мест, где горожане могут прикоснуться к живой природе.

Минчанка:

Я была маленькая, мама меня привела, кормили животных. Недавно я узнала, что собираются закрывать. Вчера я приходила кормить животных. Плакала. На самом деле очень жалко. Я не понимаю просто людей.

Сейчас в самом разгаре сезон птичьих свадеб. В этом зоопарке он уже, к сожалению, не начнется.

Обновлено 04.04.2014 в 19.30

Всех питомцев столичного зоопарка «Карлуша» пристроили, никого усыплять не придётся. Сюжет на телеканале СТВ о закрытии уникального птичьего заповедника не оставил равнодушными зрителей.

Сразу после выхода репортажа в эфир на горячую линию СТВ начали обращаться небезразличные люди - кто-то предлагал забрать питомцев к себе, кто-то оказать им помощь. Создателю зоопарка звонили даже из других стран.

В итоге все птицы и животные обретут новых хозяев.